Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
To warto wiedzieć

Awantura o samoloty, zarzuty dla pielęgniarek, ewakuacja szkoły

Polski myśliwiec MiG-29
Władysław Kosiniak-Kamysz: są granice wprowadzania w błąd opinii publicznej
Źródło: TVN24
Trwa przepychanka na linii rząd - prezydent w związku z samolotami MIG-29, które Polska ma przekazać Ukrainie. Karol Nawrocki mówi, że o niczym nie wiedział, rząd twierdzi, że Nawrocki lub jego otoczenie kłamie. Dwie pielęgniarki usłyszały zarzuty w związku ze śmiercią po cesarce w prywatnym szpitalu w Bielsku-Białej. Ewakuowano uczniów i nauczycieli szkoły w Siedlcach w związku z podejrzeniem rozpylenia nieznanej substancji. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 12 grudnia.

1. Awantura o samoloty

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że "są granice wprowadzania w błąd opinii publicznej przez przedstawicieli pana prezydenta" i powtórzył, że kancelaria prezydenta była informowana o pracach nad przekazaniem Ukrainie myśliwców MiG-29. To odpowiedź na czwartkowe słowa prezydenta. Tę sprawę komentowali również szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, a także Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i BBN.

Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"

2. Zarzuty dla pielęgniarek z Bielska-Białej

Dwie pielęgniarki usłyszały zarzuty w związku ze śmiercią 41-letniej Anny, która przeszła zabieg cesarskiego cięcia w prywatnym szpitalu w Bielsku-Białej i zmarła po niespełna dobie. Głównymi podejrzanymi w tej sprawie są dwaj lekarze, w tym szef placówki. Według ustaleń śledztwa, kobieta zmarła, bo po zabiegu nie było przy niej ginekologa i za późno otrzymała fachową pomoc. Tę sprawę opisała szczegółowo dziennikarka tvn24.pl Małgorzata Goślińska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty

Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty

Małgorzata Goślińska
"'Aniu, kochanie' tyle zdążyłem powiedzieć i lekarz mówi: 'Dobra, uciekaj mi stąd'"

"'Aniu, kochanie' tyle zdążyłem powiedzieć i lekarz mówi: 'Dobra, uciekaj mi stąd'"

Małgorzata Goślińska

3. Ewakuacja szkoły w Siedlcach

W Szkole Podstawowej numer 5 przy ulicy Dreszera w Siedlcach służby przeprowadziły akcję ewakuacyjną w związku z podejrzeniem rozpylenia nieznanej substancji. Budynek opuściło 537 osób - pięciu osobom udzielono pomocy medycznej, jedna trafiła do szpitala.

4. Ukraina przekazała USA zaktualizowaną wersję planu pokojowego

Jak przekazał Zełenski, oprócz 20-punktowego planu, ramy pokojowe obejmowałyby porozumienie w sprawie odbudowy Ukrainy. Prezydent Ukrainy przekazał, że jego kraj potrzebuje też gwarancji bezpieczeństwa zawierających element europejskiego odstraszania Rosji, wsparty przez Stany Zjednoczone.

20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji

5. Człowiek Roku magazynu "Time"

Sam Jacobs, redaktor naczelny "Time'a", ogłosił, że w tym roku tytuł Człowieka Roku magazynu przypadł grupie osób, które miały "zachwycający i niepokojący wpływ na losy ludzkości, są w stanie przeistaczać teraźniejszość i przekraczać granice tego, co możliwe". W artykule czasopisma wymienione są takie postaci, jak dyrektor wykonawczy Nvidii Jensen Huang, szef Mety Mark Zuckerberg, właściciel X Elon Musk, założyciel i dyrektor wykonawczy OpenAI Sam Altman, badaczka AI, inżynier i szefowa firmy AMD Lisa Tzwu-Fang Su, brytyjski przedsiębiorca i badacz AI Demis Hassabis, założyciel i szef firmy Anthropic Dario Amodei, chińsko-amerykańska badaczka AI Fei-Fei Li, czy inwestujący w AI dyrektor wykonawczy SoftBanku Masayoshi Son.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieWładysław Kosiniak-KamyszKarol NawrockiOchrona zdrowiaUSANajważniejsze informacje
Czytaj także:
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
WARSZAWA
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
METEO
AdobeStock_611102726
"Tacy ludzie, jak pan Kliś, doprowadzili do tego, że czasem przychodzi się wstydzić"
Ewelina Kwiatkowska
imageTitle
Późne kwalifikacje w Klingenthalu. O której dziś skoki?
EUROSPORT
Tajlandia, starcia na granicy z Kambodżą. Ewakuacja ludności
Rozwiązali parlament, kiedy na granicy wrze
Świat
Tallin
Polityk skazany za zdradę na 14 lat więzienia
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump: nie wiem, czy weźmiemy udział w spotkaniu na temat Ukrainy
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
METEO
imageTitle
Lech uniknął porażki, ale ma czego żałować
EUROSPORT
Nicolas Sarkozy
Spędził w więzieniu 21 dni i napisał na ten temat książkę. "Modliłem się o to, żebym miał siłę"
Świat
imageTitle
Arcyważna wygrana Rakowa. Cel na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
imageTitle
Krótka przygoda Kowalskiego w Shoot Out 2025
EUROSPORT
imageTitle
Tego w Melbourne jeszcze nie było. Historyczna ceremonia i wyjątkowy gość
EUROSPORT
imageTitle
20 lat dyskwalifikacji za ustawianie meczów. Francuz odpocznie od tenisa
EUROSPORT
Mgła, zimno, noc
Prognoza zagrożeń IMGW. Tam warunki mogą być trudne
METEO
Donald Trump
Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"
Świat
imageTitle
Wzniecili pożar na stadionie zasłużonego klubu. Nie mają nawet 15 lat
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji
Świat
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę
BIZNES
imageTitle
Startują, choć nie powinni. Wszystko przez kuriozalny przepis
EUROSPORT
imageTitle
Unikatowe otwarcie meczu snookera. "W normalnej odmianie to nie przystoi"
EUROSPORT
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
WARSZAWA
Jacek Semaniak
Jacek Semaniak nie żyje
BIZNES
Magdalena Biejat - Janusz Cieszyński
Biejat w "Kropce nad i": wpuścili prezydenta w maliny
Polska
imageTitle
Kuriozalny gol pogrążył Jagiellonię
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Wszyscy o tym słyszeli, rozmawiali i wiedzieli. Oprócz prezydenta"
Polska
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
BIZNES
epa12585574
Na nic świetny początek. Legia z kolejną porażką
EUROSPORT
Spadochroniarz w Australii utknął na stateczniku
To nagranie mrozi krew w żyłach. Spadochroniarz uwolnił się nożem
Świat
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica