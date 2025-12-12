Awantura o samoloty, zarzuty dla pielęgniarek, ewakuacja szkoły

Władysław Kosiniak-Kamysz: są granice wprowadzania w błąd opinii publicznej Źródło: TVN24

1. Awantura o samoloty

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że "są granice wprowadzania w błąd opinii publicznej przez przedstawicieli pana prezydenta" i powtórzył, że kancelaria prezydenta była informowana o pracach nad przekazaniem Ukrainie myśliwców MiG-29. To odpowiedź na czwartkowe słowa prezydenta. Tę sprawę komentowali również szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, a także Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i BBN.

2. Zarzuty dla pielęgniarek z Bielska-Białej

Dwie pielęgniarki usłyszały zarzuty w związku ze śmiercią 41-letniej Anny, która przeszła zabieg cesarskiego cięcia w prywatnym szpitalu w Bielsku-Białej i zmarła po niespełna dobie. Głównymi podejrzanymi w tej sprawie są dwaj lekarze, w tym szef placówki. Według ustaleń śledztwa, kobieta zmarła, bo po zabiegu nie było przy niej ginekologa i za późno otrzymała fachową pomoc. Tę sprawę opisała szczegółowo dziennikarka tvn24.pl Małgorzata Goślińska.

3. Ewakuacja szkoły w Siedlcach

W Szkole Podstawowej numer 5 przy ulicy Dreszera w Siedlcach służby przeprowadziły akcję ewakuacyjną w związku z podejrzeniem rozpylenia nieznanej substancji. Budynek opuściło 537 osób - pięciu osobom udzielono pomocy medycznej, jedna trafiła do szpitala.

4. Ukraina przekazała USA zaktualizowaną wersję planu pokojowego

Jak przekazał Zełenski, oprócz 20-punktowego planu, ramy pokojowe obejmowałyby porozumienie w sprawie odbudowy Ukrainy. Prezydent Ukrainy przekazał, że jego kraj potrzebuje też gwarancji bezpieczeństwa zawierających element europejskiego odstraszania Rosji, wsparty przez Stany Zjednoczone.

5. Człowiek Roku magazynu "Time"

Sam Jacobs, redaktor naczelny "Time'a", ogłosił, że w tym roku tytuł Człowieka Roku magazynu przypadł grupie osób, które miały "zachwycający i niepokojący wpływ na losy ludzkości, są w stanie przeistaczać teraźniejszość i przekraczać granice tego, co możliwe". W artykule czasopisma wymienione są takie postaci, jak dyrektor wykonawczy Nvidii Jensen Huang, szef Mety Mark Zuckerberg, właściciel X Elon Musk, założyciel i dyrektor wykonawczy OpenAI Sam Altman, badaczka AI, inżynier i szefowa firmy AMD Lisa Tzwu-Fang Su, brytyjski przedsiębiorca i badacz AI Demis Hassabis, założyciel i szef firmy Anthropic Dario Amodei, chińsko-amerykańska badaczka AI Fei-Fei Li, czy inwestujący w AI dyrektor wykonawczy SoftBanku Masayoshi Son.

