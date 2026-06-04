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To warto wiedzieć

Maja Chwalińska w półfinale, podtopienia w Polsce, chora Klaudia Uciechowska jest już w Polsce

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Maja Chwalińska
Chwalińska w półfinale Roland Garros. Relacja Pawła Kuwika
Źródło wideo: TVN24, Eurosport/HBO Max
Źródło zdj. gł.: Getty Images
Maja Chwalińska awansowała do półfinału Roland Garros. Ulewny deszcz doprowadził w części Polski do podtopień. Samolot z Klaudią Uciechowską, która leżała w śpiączce w Pekinie, przyleciał do Polsce. Polscy piłkarze zremisowali z Nigerią. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 4 czerwca.

1. Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros

Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do półfinału Roland Garros 2026. W ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalinską 7:6 (7-3), 6:3. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Diana Sznajder, która niespodziewanie wyeliminowała Arynę Sabalenkę.

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2. Podtopienia w Polsce

W czasie burz w środę w części Polski padał ulewny deszcz. Doprowadził do podtopień na Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Burza przetoczyła się między innymi przez gminę Działoszyn w województwie łódzkim, gdzie strażacy ewakuowali ludzi z trzech zalanych samochodów.

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3. Samolot z Klaudią Uciechowską wylądował w Polsce

Specjalny samolot z chorą 24-letnią Klaudią wylądował w środę po południu we Wrocławiu. Jej matka przekazała, że Klaudia dobrze zniosła lot. - Mieliśmy bardzo fajną ekipę medyczną, która się nią zaopiekowała - zapewniła.

Klaudia Uciechowska przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. U kobiety zdiagnozowano rzadkie powikłanie potworniaka jajnika.

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4. Polska zremisowała z Nigerią

Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała w meczu towarzyskim na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią 2:2. W ostatniej akcji meczu wynik ustalił Przemysław Wiśniewski. Wcześniej do siatki trafił 18-letni Kacper Potulski.

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5. Oświadczenie majątkowe i pożyczka Zbigniewa Ziobry

Sejm opublikował oświadczenia majątkowe posłów za 2025 rok. Z dokumentu przedstawionego przez Zbigniewa Ziobrę wynika, że zaciągnął pożyczkę w swojej fundacji, o której było głośno w związku ze sprawą giełdy Zondacrypto.

Były minister sprawiedliwości w swoim oświadczeniu majątkowym wskazał, że "12 listopada 2025 roku zajęte zostały środki pieniężne" na jego rachunku bankowym, a także nieruchomości. Ziobro pisze również o zobowiązaniu zaciągniętym w związku z pobytem na Węgrzech.

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Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
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pc
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TenisRoland GarrospogodaulewysamolotyNowotworyChinyNigeriaZbigniew Ziobro
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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