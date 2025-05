Trzaskowski u Mentzena, Nawrocki się tłumaczy, Sebastian M. zatrzymany

Trzaskowski: rząd będzie poganiany przez prezydenta Źródło: Zdjęcia organizatora

1. Rozmowa Trzaskowskiego z Mentzenem

Rafał Trzaskowski, kandydat KO na urząd prezydenta, podobnie jak jego konkurent w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki (PiS), spotkał się ze Sławomirem Mentzenem w Toruniu.

Trzaskowski zgodził się z czterema z ośmiu deklaracji sporządzonych przez polityka Konfederacji, a ostatecznie nie podpisał się pod całą listą zobowiązań.

Po rozmowie Trzaskowskiego z Mentzenem politycy spotkali się jeszcze w lokalu należącym do lidera Konfederacji. Czekał tam na nich minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji opublikował film ze spotkania polityków, na którym widać, że Mentzen przekazuje innym siedzącym przy stole napełnione kufle.

2. Nawrocki tłumaczy się z gestu w trakcie debaty

Podczas zorganizowanej w piątek debaty prezydenckiej Karol Nawrocki sięgnął jedną dłonią do twarzy, a drugą się zasłonił.

Tuż po debacie reporterowi TVN24 mówił, że brał wówczas "gumę". W sobotę przyznał, co wtedy zrobił. - Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe - powiedział w RMF FM kandydat PiS.

3. Sebastian M. został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Sebastian M., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

"Sebastian M. zatrzymany w Emiratach. Teraz zajmie się nim polska prokuratura. Dziękuję naszym dyplomatom i policjantom, którzy podjęli się tej trudnej operacji. Każdy, kto ukrywa się w obcym państwie przed polskim wymiarem sprawiedliwości, prędzej czy później trafi w nasze ręce" - napisał premier Donald Tusk.

4. Dwa marsze w Warszawie

Dziś w południe ulicami Warszawy przejdą dwa marsze organizowane przez sztaby wyborcze kandydatów, którzy 1 czerwca zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

"Wielki Marsz Patriotów" wspierający Rafała Trzaskowskiego ruszy z placu Bankowego i przejdzie ulicą Marszałkowską na plac Konstytucji. Oprócz kandydata KO wezmą w nim udział m.in. premier Donald Tusk, wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Z kolei "Wielki Marsz za Polską" Karola Nawrockiego wyruszy z ronda de Gaulle'a i skieruje się w stronę placu Zamkowego. Udział mają w nim wziąć najważniejsi politycy PiS, w tym lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

5. Prezydent elekt Rumunii przyjedzie do Polski

Nicusor Dan, który wygrał niedawne wybory prezydenckie w Rumunii, zapowiedział, że przyjedzie do Polski, by wesprzeć Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej.

Prezydent elekt ma wziąć udział w "Wielkim Marszu Patriotów" w Warszawie organizowanym przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej. Otoczenie Karola Nawrockiego również organizuje marsz w stolicy o podobnej porze.

