Hołownia o sprawie inwigilowania Pegasusem: żeby uciekać się do takich metod, trzeba się naprawdę bać

Zakładam, że to się mogło wydarzyć, sprawdzę to - powiedział w "Kropce nad i" Szymon Hołownia, zapytany, czy mógł być podsłuchiwany przez system Pegasus. - Jak bardzo trzeba się bać, jak bardzo trzeba być przerażonym, żeby uciekać się do takich metod - dodał lider Polski 2050.

Grupa badawcza Citizen Lab działająca przy Uniwersytecie w Toronto przedstawiła analizę, z której wynika, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy oprogramowania Pegasus.

Z analizy wynika, że telefon Giertycha w 2019 roku był zhakowany przynajmniej 18 razy.

Hołownia o możliwości bycia podsłuchiwanym: zakładam, że to się mogło wydarzyć

W środę w "Kropce nad i" w TVN24 sprawę komentował lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zapytany, czy był podsłuchiwany przez Pegasusa, odparł: "zakładam, że to się mogło wydarzyć, sprawdzę to". - Nie wiem, co to sprawdzenie wykaże, ale z dzisiejszymi służbami trzeba zakładać wszystko. To są ludzie, które kupione z Funduszu Sprawiedliwości, a więc z pieniędzy, które miały służyć ofiarom przestępstw, narzędzia do śledzenia terrorystów wykorzystują przeciwko osobom, które ośmielają się mieć inne zdanie - mówił.

Według Hołowni, "państwo, które myśli o osobach, które mają inne zdanie niż rządzący, jako o terrorystach to jest państwo, które popadło w ten rodzaj paranoi, do której nie ma już miary, żeby jej przyłożyć".

Hołownia o inwigilacji Pegasusem: żeby uciekać się do takich metod, trzeba się naprawdę bać tvn24

- Proszę pomyśleć, jak bardzo trzeba się bać, jak bardzo trzeba być przerażonym, żeby uciekać się do takich metod. Czy tak zachowują się ludzie, którzy są pewni swoich racji? Którzy się nie boją, nie mają nic do ukrycia i stracenia? - dopytywał lider Polski 2050. Jak dodał, "PiS gnije, PiS się kończy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości". - To gnicie jeszcze chwilę potrwa, a my już dziś powinniśmy się zastanowić, co dalej, bo niezależnie od długości tej agonii musimy być gotowi na jej koniec - ocenił.

Autor:pp