Polska

Nadpalone elementy na polu kukurydzy. Tak wygląda jeden z nich

urzadzenie
Nadpalone elementy na polu kukurydzy. Tak wygląda jeden z nich
Źródło: TVN24
Po wybuchu niezidentyfikowanego obiektu w Osinach w województwie lubelskim w polu kukurydzy znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy. Jeden z fragmentów został sfotografowany z bliska.

Do eksplozji doszło w nocy z wtorku na środę. Usłyszeli ją mieszkańcy okolicznych domów. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. Wojsko poinformowało, że nie zarejestrowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi.

W polu kukurydzy znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy. Jeden z fragmentów widać na zdjęciu.

Tak wygląda fragment
Tak wygląda fragment
Źródło: TVN24

ZOBACZ MOMENT EKSPLOZJI NA NAGRANIU

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "w tym momencie każda wersja musi być brana pod uwagę". - Najprawdopodobniej mówimy o dronie, który rozbił się. Nie nosi on na razie znamion, które by świadczyły o charakterze militarnym. Nie należy wykluczać, że mamy do czynienia z dronem przemytniczym i nie możemy wykluczyć aktu sabotażu - mówił. Niedługo później Grzegorz Trusiewicz z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazał, że prokuratura wstępnie wykluczyła opcję cywilną i przemytniczą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Najprawdopodobniej mówimy o dronie". Szef MON o eksplozji

"Najprawdopodobniej mówimy o dronie". Szef MON o eksplozji

Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury

Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury

Lublin

Co mogło eksplodować?

Major rezerwy Michał Fiszer, były pilot, wykładowca Collegium Civitas, pytany na antenie TVN24, jaki obiekt mógł eksplodować, odpowiedział, że "stawia jedną z rosyjskich wersji irańskich dronów Shahed".

- Wybuch był dość głośny, a zatem świadczy o tym, że wybuchła głowica pocisku. W tych dronach głowica w obecnie produkowanej wersji ma masę 70 kilogramów, ma około 40 kilogramów materiału wybuchowego i wybuch przypomina wybuch bomby stukilogramowej - mówił. Dodał, że "mniej więcej to było słychać".

- Nie sądzę, żeby w dronach przemytniczych mogły być aż tak silne ładunki wybuchowe, bo i po co - powiedział Fiszer.

Zauważył, że "Rosja nie sprowadza już oryginalnych irańskich dronów Shahed, oni je produkują". - Jest taki wielki wiodący zakład w Tatarstanie i oni je produkują pod nazwą Geran-2, jeżeli są składane z części rosyjskich, albo Garpija, jeżeli ten dron jest składany z części chińskich. W związku z tym stosuje się tam różne wersje silnika - mówił mjr Fiszer.

Dodał, że w oryginalnych dronach Shahed "to były silniki Limbach, takie niemieckie silniki specjalnie przeznaczone do dronów o mocy 50 koni mechanicznych".

- Te silniki, które widać, mogą się od siebie różnić, ponieważ są stosowane w całej rodzinie tych dronów różne typy. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobną wersją jest właśnie albo Geran-2, albo Garpija. Raczej nie dron przemytniczy, bo był naprawdę bardzo silny wybuch i raczej tej wielkości dron trudno byłoby do Polski przemycić i z Polski wystrzelić - mówił.

Osiny w województwie lubelskim
Osiny w województwie lubelskim
Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Osiny

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Osiny
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

LubelskieMinisterstwo Obrony Narodowej
