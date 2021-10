Prof. Styczyński: mamy szansę wyleczenia ponad 80 procent dzieci, cierpiących na nowotwory

W onkologii dziecięcej mamy szansę wyleczenia ponad 80 procent pacjentów, a w niektórych chorobach nawet 90. Pod warunkiem, że wszystko zostanie przeprowadzone szybko i według aktualnej wiedzy medycznej - mówił w poniedziałek w programie "Wstajesz i wiesz" konsultant krajowy w dziedzinie onkologii dziecięcej i hematologii profesor Jan Styczyński.

W poniedziałek obchodzony jest Światowy Dzień Onkologii. Każdego roku w Polsce około 1200 dzieci zapada na choroby onkologiczne. Zdecydowaną większość udaje się wyleczyć, ale sukces w dużej mierze zależy od tego, w jakim stadium choroby dziecko otrzymuje pomoc.

O stanie onkologii dziecięcej w Polsce mówił w poniedziałek w TVN24 prof. Jan Styczyński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii dziecięcej i hematologii.

Problemy onkologii dziecięcej

- Onkologia dziecięca jest w dobrej kondycji, co nie znaczy, że nie ma problemów. Problemy są, każdego dnia, systemowe i pojedyncze - powiedział prof. Styczyński. Wskazał w tym miejscu na problemy organizacyjne i finansowe.

- Chcielibyśmy bardziej dokładnie i nowocześnie diagnozować nowotwory na poziomie komóki, na poziomie DNA, mówię o badaniach molekularnych. Chcielibyśmy mieć szybszy dostęp do technologii leczniczych, choć z tym nie jest źle, bo w ostatnim okresie kilka takich technologii zostało w Polsce wprowadzonych do refundacji. Chcielibyśmy lepszego udoskonalenia obsługi administracyjnej, jeśli chodzi o międzynarodowe programy terapeutyczne, bo tak leczymy nasze dzieci - wymieniał onkolog.

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że w sytuacji braku funduszy na leczenie z budżetu państwa, rodzice często szukają rozwiązania poprzez fundacje. - Ciągle są zbiórki na różnego rodzaju terapie. To nie jest właściwe rozwiązanie z punktu widzenia konsultanta i systemu, ale rodzice szukają takich rozwiązań - stwierdził. Zauważył jednoczenie, że wprowadzenie nowych technologii do refundacji w Polsce często trwa latami. - I co mamy tym rodzicom powiedzieć? Technologia jest i możemy coś takiego zrobić, ale jeszcze polskie państwo tego nie finansuje? - zastanawiał się.

Profesor Jan Styczyński powiedział, że "na dziś w onkologii dziecięcej mamy szansę wyleczenie ponad 80 procent pacjentów". - Są takie choroby, że nawet 90 procent. Ale pod warunkiem, że wszystko zostanie przeprowadzone w odpowiednim czasie, czytaj: szybko i według aktualnej wiedzy medycznej - tłumaczył.

Jak mówił, dla dzieci chorujących na nowotwory, czas jest na wagę złota w jeszcze większym stopniu, niż w przypadku dorosłych. - Tak jak dzieci rosną szybko, to ich nowotwory tak samo rosną szybko. Mamy takie nowotwory dziecięce, które potrafią w ciągu jednej doby podwoić swoją masę. W związku z tym to działanie musi być dużo szybsze - przekonywał onkolog. Dodał, że rodzice powinni być wyczuleni pod tym kątem, choć przyznał, że objawy dziecięcych nowotworów zwykle nie są charakterystyczne. - W potocznym rozumieniu nowotwór to jest guz, czyli coś, co widać w trzech wymiarach. Ale najczęstsze nowotwory dziecięce to białaczki i guzy mózgu. A potem zaraz guzy, zlokalizowane w brzuchu i klatce piersiowej i tego nie widać - powiedział.

Jak wymieniał, przy białaczkach objawy to osłabienie, bladość, gorączka czy wysypka na skórze. W przypadku guzów mózgu to ból głowy, zaburzenia świadomości, zaburzenia ruchu i chodzenie na szerokiej podstawie. Guzy klatki piersiowej czy brzucha - jak mówił - mogą objawiać się poprzez kaszel, ból brzucha, biegunki, nudności lub wymioty. - Te objawy są zupełnie normalne dla wielu innych chorób, ale jeżeli występuje kilka na raz, jeżeli nawracają, nie można czekać, trzeba trafić do lekarza i wykonać badania - podkreślił.

Gość TVN24 ostrzegł, że "onkologia nie wybiera", a nowotwór może pojawić się w każdym wieku. - Zdarzają się nawet u noworodków. Te dwa najczęstsze nowotwory mają swój szczyt występowania między drugim a piątym rokiem życia, ale tak naprawdę żaden wiek nie jest bezpieczny - dodał.

