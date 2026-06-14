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Lody za pasek rażą, a nagrody od szkoły już nie? Problem leży głębiej

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Ocenoza w polskich szkołach ma się dobrze
Ocenoza w polskich szkołach ma się dobrze
Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn/PAP
Przywiązaliśmy się do trójek i szóstek, które mają opisywać uczniów. W deklaracjach nie godzimy się na szufladkowanie, a jednak bez mrugnięcia okiem przykładamy do rozwijającego się człowieka skalę i znajdujemy dla niego przedziałek. Najlepszych czekają nagrody. Rzeczniczka praw dziecka oburzyła się, że w Pszczynie są to lody. - Na apelach te same dzieci dostają książki, a inne nie. Czym się różnią te sytuacje? - zastanawia się Joanna Berdzik, była wiceministra edukacji.Artykuł dostępny w subskrypcji

- Do końca życia nie zapomnę tego upokorzenia - mówi Szymon, który prawie 20 lat temu po raz pierwszy i ostatni w swoim życiu osiągnął średnią 5,0. Siedząc na sali gimnastycznej z okazji zakończenia roku, wyczekiwał momentu, w którym padnie jego nazwisko. Miał stanąć w szeregu piątkowych uczniów, odebrać w nagrodę książkę o parkach narodowych Polski, uścisnąć dłoń dyrektora i zobaczyć dumną minę rodziców. Poprosił nawet kolegę, żeby potrzymał jego bukiet dla wychowawczyni, bo "zaraz będą go wywoływać".

Ale nikt go nie wywołał. W klasie wychowawczyni podziękowała za kwiaty i zbyła jego skargę. Po tygodniu zadzwoniła do rodziców Szymona, przyznając się do pomyłki. Dostał dwie książki. - Ale co innego dostać wyróżnienie w gabinecie dyrektora, a co innego być pominiętym na szkolnym apelu - nie kryje dziś złości Szymon.

Jagoda miała ambicję, by zapisać się w historii szkoły. Była ku temu okazja, bo w klasach 4-6 uczniowie z najwyższą średnią byli uwzględnieni w kronice. Co roku wpisywano tylko jedną osobę. Raz wyprzedziła ją koleżanka z klasy.

- Jak dostawałam czwórkę, to ojciec pytał, czemu nie piątkę. Jak gorszą ocenę i chciałam się usprawiedliwić tym, że ktoś inny też dostał gorszą, to słyszałam: "a co mnie obchodzą koleżanki?". Ale jak koleżanka dostała lepszą ocenę, to było: "a Kasia jakoś potrafiła się nauczyć" - wspomina kobieta po latach. Mówi też o "obsesyjnym wyliczaniu średniej co semestr", bo "jak raz coś nie poszło, to od razu pojawiały się komentarze, że człowiek opuścił się w nauce".

Szkolne dramaty, ale też sukcesy, wracają na tapet.

Pozostało 80% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie skutki niesie za sobą tradycyjny system oceniania w polskich szkołach?
Dlaczego nagradzanie za czerwony pasek budzi kontrowersje?
Czy obecny model oceniania odpowiada potrzebom współczesnych uczniów?
Jakie wyzwania stoją przed nauczycielami w kontekście ocen opisowych?
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Tagi:
Szkołaszkoły ponadpodstawoweSzkoła PodstawowaEdukacjaMinisterstwo Edukacji NarodowejOświata
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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