Obrady Polski 2050 w toku. Mocny ruch Hołowni

W piątek, po odwołaniu drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050, trwa Rada Krajowa tego ugrupowania. W trakcie obrad - zorganizowanych w formule online - ma zostać podjęta decyzja, czy powtórzyć wyłącznie drugą turę głosowania, czy przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa - łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów, co umożliwiłoby start nowym kandydatom.

Według informacji dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego, potwierdzonych w trzech źródłach, dotychczasowy szef Polski 2050 i były marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że opowiada się za opcją powtórzenia całego procesu wyborczego. Miał też oświadczyć, że jest gotów ponownie ubiegać się o przywództwo w partii.

Były marszałek Sejmu znalazłby miejsce w zarządzie ugrupowania m.in. dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski. Według źródeł Hołownia zasugerował, że jeśli taki scenariusz się nie spełni, jest gotów odejść, bo nie widzi się tylko w Polsce 2050 Pełczyńskiej-Nałęcz czy wyłącznie Polsce 2050 Hennig-Kloski.

Część posłów mówi o "szantażu emocjonalnym Hołowni" - dowiedział się Patryk Michalski.

Wybory na szefa Polski 2050

O stanowisko nowej przewodniczącej Polski 2050 w drugiej turze zaplanowanych na miniony poniedziałek wyborów ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Z powodu problemów technicznych głosowanie unieważniono, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej.

Hołownia we wtorek, odpowiadając na pytania dziennikarzy, nie wykluczał swojego startu, jeśli proces wyborczy zostanie przeprowadzony w całości od nowa. Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz uważają jednak, że obecnie stan prawny jest taki, że pierwsza tura wyborów jest ważna.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Hennig-Kloska mówiła w czwartek w RMF FM, że według większości członków partii "proces wyborczy trzeba zakończyć, powtarzając drugą turę". Podkreśliła też, że Hołownia pozostanie ważnym politykiem Polski 2050 i dodała, że zarząd będzie rekomendować zmianę statutu mającą na celu wprowadzenie funkcji "honorowego przewodniczącego założyciela".

Poniedziałkowe głosowanie w drugiej turze wyborów w Polsce 2050 rozpoczęło się po godz. 16 i było przeprowadzone w formule online. Miało zakończyć się o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Około godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono.

Jak informował wówczas Patryk Michalski, politycy Polski 2050 donosili o nieprawidłowościach podczas głosowania. W nocy biuro prasowe ugrupowania poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków - oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści - Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu ubiegłego roku poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

