Polska

Obrady Polski 2050 w toku. Mocny ruch Hołowni

Szymon Hołownia
Hołownia miał zadeklarować chęć powtórki wyborów na szefa Polski 2050 i wyrazić gotowość do startu w nich
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia na piątkowej Radzie Krajowej Polski 2050 zadeklarował, że chciałby powtórki całych wyborów na szefa partii, w których byłby gotów wystartować - dowiedział się dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski.

W piątek, po odwołaniu drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050, trwa Rada Krajowa tego ugrupowania. W trakcie obrad - zorganizowanych w formule online - ma zostać podjęta decyzja, czy powtórzyć wyłącznie drugą turę głosowania, czy przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa - łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów, co umożliwiłoby start nowym kandydatom.

Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę

Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę

Patryk Michalski
Dymisja szefa komisji wyborczej, dzisiaj ważne spotkanie. Co dalej z wyborami?

Dymisja szefa komisji wyborczej, dzisiaj ważne spotkanie. Co dalej z wyborami?

Według informacji dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego, potwierdzonych w trzech źródłach, dotychczasowy szef Polski 2050 i były marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że opowiada się za opcją powtórzenia całego procesu wyborczego. Miał też oświadczyć, że jest gotów ponownie ubiegać się o przywództwo w partii.

Były marszałek Sejmu znalazłby miejsce w zarządzie ugrupowania m.in. dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski. Według źródeł Hołownia zasugerował, że jeśli taki scenariusz się nie spełni, jest gotów odejść, bo nie widzi się tylko w Polsce 2050 Pełczyńskiej-Nałęcz czy wyłącznie Polsce 2050 Hennig-Kloski.

Część posłów mówi o "szantażu emocjonalnym Hołowni" - dowiedział się Patryk Michalski.

Wybory na szefa Polski 2050

O stanowisko nowej przewodniczącej Polski 2050 w drugiej turze zaplanowanych na miniony poniedziałek wyborów ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Z powodu problemów technicznych głosowanie unieważniono, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej.

Hołownia we wtorek, odpowiadając na pytania dziennikarzy, nie wykluczał swojego startu, jeśli proces wyborczy zostanie przeprowadzony w całości od nowa. Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz uważają jednak, że obecnie stan prawny jest taki, że pierwsza tura wyborów jest ważna.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Hennig-Kloska mówiła w czwartek w RMF FM, że według większości członków partii "proces wyborczy trzeba zakończyć, powtarzając drugą turę". Podkreśliła też, że Hołownia pozostanie ważnym politykiem Polski 2050 i dodała, że zarząd będzie rekomendować zmianę statutu mającą na celu wprowadzenie funkcji "honorowego przewodniczącego założyciela".

Poniedziałkowe głosowanie w drugiej turze wyborów w Polsce 2050 rozpoczęło się po godz. 16 i było przeprowadzone w formule online. Miało zakończyć się o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Około godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono.

"Zewnętrzna próba ingerencji", uszkodzony polski konsulat, Trump apeluje do Irańczyków

"Zewnętrzna próba ingerencji", uszkodzony polski konsulat, Trump apeluje do Irańczyków

W grudniu pytali, czy to bezpieczne. Dotarliśmy do pisma

W grudniu pytali, czy to bezpieczne. Dotarliśmy do pisma

Jak informował wówczas Patryk Michalski, politycy Polski 2050 donosili o nieprawidłowościach podczas głosowania. W nocy biuro prasowe ugrupowania poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków - oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści - Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu ubiegłego roku poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

Autorka/Autor: Patryk Michalski

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Polska 2050Szymon HołowniaKatarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-Kloska
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
