Polska

NIK szykuje "projekt zawiadomienia" w sprawie IPN

IPN
23.07.2021 | Karol Nawrocki został nowym szefem IPN
Źródło: Fakty TVN
W Najwyższej Izbie Kontroli aktualnie opracowywany jest projekt zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w Instytucie Pamięci Narodowej - wynika z pisma szefa Izby Mariusza Haładyja do byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. To pokłosie kontroli, w wyniku której stwierdzono zastrzeżenia do niema połowy wydatków Instytutu.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła w październiku raport "Gospodarka finansowo-majątkowa IPN". Przyjrzano się działaniom w tym zakresie z lat 2022-2025.  Napisano tam, że "Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie zarządzania majątkiem i rozporządzania środkami publicznymi". Prezesem IPN od 23 lipca 2021 do 6 sierpnia 2025 był obecny prezydent Karol Nawrocki.

Zastrzeżenia do niemal połowy wydatków. NIK negatywnie o IPN
Zastrzeżenia do niemal połowy wydatków. NIK negatywnie o IPN

W listopadzie były minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił się w tej sprawie do NIK. W piątek opublikował w mediach społecznościowych odpowiedź, jaką otrzymał. Wynika z niej, że w NIK "aktualnie opracowywany jest projekt zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami".

"Przedmiot projektowanego zawiadomienia stanowią czyny noszące znamiona określone w art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w kontekście kryterium celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych" - czytamy w opublikowanym przez Bodnara dokumencie, pod którym popisał się szef NIK Mariusz Haładyj.

Zastrzeżenia NIK

W październikowym raporcie NIK stwierdził, że "sposób gospodarowania środkami w latach 2022-2025 (I kwartał) nie zapewnił oszczędnego i efektywnego wydatkowania kwoty 47,6 mln zł, czyli niemal połowy ze 107 mln zł wydatków objętych badaniem".

"Działalność IPN finansowana jest z budżetu państwa i wiąże się z władaniem mieniem Skarbu Państwa", a "gospodarowanie nim jako niezbędnym elementem realizacji zadań i założonych celów powinno się odbywać z zachowaniem szczególnej staranności" - czytamy w dokumencie.

"Celem kontroli obejmującej swoim zasięgiem lata 2022-2025 (do 21 maja 2025 r.) była odpowiedź na pytanie, czy zarządzanie w IPN majątkiem i rozporządzanie środkami publicznymi było prawidłowe, rzetelne, gospodarne i celowe. Czynności kontrolne prowadzono w Centrali Instytutu w Warszawie oraz Oddziałach w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu" - wyjaśniono.

NIK wskazał również m.in. na niezgodne z prawem zmiany struktury organizacyjnej IPN, niedozwolone dzielenie zamówień publicznych czy niegospodarne wynajmowanie nieruchomości lokalowych.

Izba zakwestionowała też wydatki na placówkę IPN w Waszyngtonie - ta choć nie powstała, kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. W obszarze działalności edukacyjnej IPN zwrócono uwagę na "kontynuowanie nieskutecznej i niecelowej promocji "Gry Szyfrów'".

NIK pozytywnie ocenił tylko jedno z istotnych zagadnień objętych kontrolą - udzielanie i rozliczanie dotacji.

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Adam BodnarNajwyższa Izba KontroliInstytut Pamięci NarodowejKarol Nawrocki
