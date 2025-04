Ogromny pożar w parku narodowym, Rosjanie nad Bałtykiem, pytania o Netanjahu

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: Grzegorz/ Kontakt24

Rosja ogłosiła, że nie dojdzie do kontynuacji wielkanocnego rozejmu w Ukrainie, który został przez Kreml niemal natychmiast po jego ogłoszeniu złamany. Międzynarodowy trybunał żąda od Węgier wyjaśnień dotyczących niearesztowania przez nie premiera Izraela. Londyn poinformował o przechwyceniu rosyjskich myśliwców nad Bałtykiem. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 21 kwietnia.

1. Kontynuacji rozejmu nie będzie

Władimir Putin nie zdecydował się na przedłużenie wielkanocnego rozejmu w Ukrainie - poinformował w niedzielę rzecznik Kremla. Mimo deklaracji o świątecznym rozejmie - od chwili jego ogłoszenia - siły rosyjskie naruszyły go prawie trzy tysiące razy. Tylko w wielkanocny poranek przeprowadzono 59 ataków.

"Wielkanocny rozejm" Putina to gra pozorów Źródło: Katarzyna Sławińska/Fakty TVN

2. Ogromny pożar w parku narodowym

W Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł duży pożar. W niedzielę wieczorem ogień obejmował swoim zasięgiem obszar 60 hektarów i wciąż nie był opanowany. Strażacy podjęli walkę z żywiołem w skrajnie nieprzyjaznych warunkach - jest sucho i wietrznie, a na teren pożaru trudno się dostać. W trzech powiatach wprowadzono alert RCB.

3. "Fakty" TVN: kolejna nominacja ma trafić do ambasadora przy NATO

W sporze o ambasadorów między rządem a prezydentem mieliśmy już kilka zwrotów akcji. Teraz prezydent podpisał się pod nominacją dla stałej przedstawicielki przy Unii Europejskiej. Pałac Prezydencki potwierdza, że w kolejce do następnych nominacji jest już 18 nazwisk, co do których jest porozumienie z rządem. Według informacji "Faktów" TVN - jednym z pierwszych - będzie teraz Stały Przedstawiciel przy NATO.

4. Międzynarodowy Trybunał żąda wyjaśnień od Węgier

Węgierskie media podały, że Międzynarodowy Trybunał Karny domaga się od władz w Budapeszcie wyjaśnień, dlaczego nie dokonano zatrzymania Benjamina Netanjahu w trakcie jego wizyty w tym kraju. Za premierem Izraela MTK wystawił międzynarodowy nakaz aresztowania.

Benjanin Netanjahu i Viktor Orban w Budapeszcie Źródło: MTI/Hungarian PMs Press Offic

5. Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem

Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO. Do incydentów doszło we wtorek i w czwartek - poinformowały władze w Londynie. Strona rosyjska nie skomentowała incydentów.

SPRAWDŹ TEŻ POGODĘ NA NAJBLIŻSZE 16 DNI >>>>