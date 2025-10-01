Najpopularniejsze w tym roku kierunki studiów w Polsce

Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Źródło: M. Kaźmierczak/UW

Według danych z ubiegłego roku, obecnie w Polsce studentów jest ponad 1,2 mln, a doktorantów - około 18 tys. Ile osób dołącza do tego grona 1 października jeszcze nie wiadomo, takie dane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwykle publikuje w listopadzie. Część uczelni udostępniła już jednak wstępne informacje o tym, na które kierunki było najwięcej chętnych.

Uniwersytet Warszawski

Do końca lipca ponad 32 tys. kandydatów dokonało ponad 61 tys. zapisów na studia na UW. Zapisów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie było ponad 52 tys., a na studia drugiego stopnia - blisko 9 tys. "Rekordzista zapisał się na 19 kierunków" - informowała uczelnia w komunikacie. Pod względem liczby chętnych na jedno miejsce, na pierwszym miejscu znalazł się kierunek lekarski (23,95 osoby na miejsce), wyprzedzając Business and Management (22,18) i orientalistykę - japonistykę (20,44).

UW - Najpopularniejsze kierunki ze względu na liczbę zapisów w roku akademickim 2025/2026:

Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia (2828 zapisów); Ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science, stacjonarne, pierwszego stopnia (2759); Psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (2640); Finanse biznesu i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (1911); Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (1879); Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia (1826); Filologia angielska - językoznawstwo (English Studies - Linguistics), filologia angielska - literatura i kultura (English Studies - Literature and Culture), stacjonarne, pierwszego stopnia (1616); Kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie (1437); Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (1102); Kryminologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (1028).

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Najstarsza uczelnia w Polsce odnotowała w tym roku ponad 47 tys. zgłoszeń. Do 25 września na studia wpisało się już ponad 14,7 tys. osób. UJ podkreślił w komunikacie, że to o ponad 100 osób więcej niż rok wcześniej, "przy czym należy pamiętać, iż rekrutacja (w tym wpisy) nadal trwa". Pod względem liczby chętnych na miejsce rekordowa okazała się filologia orientalna - japonistyka (13,43 osób na miejsce), przed psychologią na Wydziale Filozoficznym (13,06) i kierunkiem lekarsko-dentystycznym (12,05).

UJ - Najpopularniejsze kierunki ze względu na liczbę zgłoszeń w roku akademickim 2025/2026:

Prawo (1933 zgłoszeń); Psychologia, Wydział Filozoficzny (1828); Psychologia, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1428); Pielęgniarstwo (1373); Kierunek lekarski (1243); Fizjoterapia (1142).

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska już pod koniec lipca podała, że na jej warszawskie kierunki zgłosiło się ponad 10,7 tys. kandydatów, którzy złożyli ponad 30,1 tys. aplikacji. Uczelnia zakwalifikowała 7136 osób. Pod względem liczby chętnych na jedno miejsce na pierwszym miejscu znalazło się cyberbezpieczeństwo (21,06), na drugim automatyka i robotyka stosowana (14,37), a na trzecim automatyka i robotyka (13,48).

PW - Najpopularniejsze kierunki pod względem liczby aplikacji w roku akademickim 2025/2026:

Budownictwo (1358 zgłoszeń); Zarządzanie (1091); Mechatronika (1062); Cyberbezpieczeństwo (1053); Lotnictwo i kosmonautyka (1038);

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach pierwszego cyklu rekrutacji na studia I stopnia otrzymała ponad 19 tys. podań. W przypadku kierunku cyberbezpieczeństwo na jedno miejsce było ponad 16 kandydatów.

AGH - Najpopularniejsze kierunki pod względem liczby aplikacji w roku akademickim 2025/2026:

Zarządzanie (952 zgłoszeń); Automatyka i robotyka (822); Mechanika i budowa maszyn (747); Cyberbezpieczeństwo (737); Informatyka (719); Informatyka i systemy inteligentne (696).

Politechnika Gdańska

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej w tym roku Politechnika Gdańska mogła pochwalić się prawie 30 tys. zgłoszeń. Ekonomia, analityka gospodarcza i zarządzanie inżynierskie okazały się najbardziej obleganymi kierunkami według liczby chętnych w przeliczeniu na jedno miejsce: odpowiednio 19,7, 15,7 i 14,5.

PG - Najpopularniejsze kierunki pod względem liczby aplikacji w roku akademickim 2025/2026:

Budownictwo (1760 zgłoszeń); Automatyka, cybernetyka i robotyka (1312); Automatyka, robotyka i systemy sterowania (1297); Transport i logistyka (1229); Mechanika i budowa maszyn (1226).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik pod koniec września przekazała, że - według wstępnych wyników rekrutacji - w nadchodzącym roku akademickim naukę na UAM zacznie 12,2 tys. osób. - To jest liczba nieco większa, o mniej więcej tysiąc osób, niż w roku ubiegłym (...) Około 7 tys. osób rozpocznie studia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na prawie 150 kierunkach - powiedziała.

Wśród kandydatów na studia największym zainteresowaniem cieszyły się: psychologia, prawo i filologia angielska. W ramach etapu rekrutacji, który zakończył się w lipcu i dotyczył studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, najpopularniejsza okazała się psychologia z ponad 2,2 tys. aplikacji.

UAM - Najpopularniejsze kierunki pod względem liczby aplikacji w roku akademickim 2025/2026:

Psychologia (ponad 2200 zgłoszeń); Prawo (ponad 1600); Filologia angielska (ponad 1100); Zarządzanie i prawo w biznesie (ponad 700); Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ponad 700).