Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mirosław Chojecki nie żyje

Mirosław Chojecki
Mirosław Chojecki odznaczony Orderem Orła Białego
Źródło: TVN24
Mirosław Chojecki nie żyje. Opozycjonista, członek Komitetu Obrony Robotników, współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego w PRL, współorganizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej, zmarł w wieku 76 lat.

O śmierci Mirosława Chojeckiego poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa. "Z wielkim żalem informujemy, że dzisiaj w nocy zmarł Mirek Chojecki - prezes honorowy Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom Mirka składamy wyrazy współczucia" - przekazano.

Mirosław Chojecki
Mirosław Chojecki
Źródło: Wojciech Pacewicz/PAP

Mirosław Chojecki - kim był

Mirosław Chojecki urodził się 1 września 1949 r. w Warszawie. Podczas studiów na wydziale chemii Politechniki Warszawskiej brał udział w strajkach studenckich w marcu 1968 roku. Już wtedy powielał pierwsze ulotki, wykorzystując wyżymaczkę pralki Frania. Wyrzucony z Politechniki, studia dokończył w 1974 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Podjął pracę w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.

W 1976 r. został członkiem Komitetu Obrony Robotników. Jeździł na radomskie procesy robotników organizowane przez władze komunistyczne po czerwcu 1976 r., a odbywające się w atmosferze terroru i zastraszania - zarówno podsądnych, ich adwokatów, jak i osób wspierających. Został wówczas dotkliwie pobity.

Zaangażował się także w tworzenie podziemnego ruchu wydawniczego. Drukował pierwsze czasopisma niezależne: "Biuletyn informacyjny KOR" i "Komunikat". W październiku 1976 r. po raz pierwszy został zatrzymany przez milicję. Był jednym ze współorganizatorów Czarnego Marszu - manifestacji krakowskich studentów po zamordowaniu Stanisława Pyjasa w maju 1977 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie żyje profesor Adam Strzembosz

Nie żyje profesor Adam Strzembosz

Noblista John Gurdon nie żyje

Noblista John Gurdon nie żyje

Ewa Żebrowska

W sumie był zatrzymany i aresztowany 44 razy. 25 marca 1980 r. został oskarżony o kradzież powielacza i kolejny raz aresztowany. Gdy podjął głodówkę, był przymusowo brutalnie dokarmiany.

W sierpniu 1980 r. Chojecki wraz z Konradem Bielińskim trafił do strajkującej Stoczni Gdańskiej. Drukowali ulotki i biuletyny strajkowe. 23 sierpnia został aresztowany, gdy na chwilę wyszedł poza bramę Stoczni. Zwolniono go z aresztu, gdy zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe. Dzięki nim ponownie dostał pracę w Instytucie Badań Jądrowych. Wszedł w skład komisji ds. dostępu "Solidarności" do środków masowego przekazu. Organizował ruch wydawniczy Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność".

Chojecki odznaczony Orderem Orła Białego

Jesienią 1981 r. Chojecki pojechał do Frankfurtu nad Menem, by zaprezentować polski niezależny ruch wydawniczy na największych w Europie targach książki. Stan wojenny uniemożliwił mu powrót. W latach 1982-89 był współpracownikiem Biura Zagranicznego "Solidarności" w Brukseli odpowiedzialnym za wysyłkę do kraju sprzętu poligraficznego, wydawał też w Paryżu miesięcznik "Kontakt". Założył także firmę "Video-Kontakt" produkującą materiały dokumentalne poświęcone działaniom "Solidarności" i rozprowadzającą kasety wideo z cenzurowanymi przez komunę filmami, m.in. "Przesłuchaniem" Ryszarda Bugajskiego.

Do Polski wrócił w 1990 roku. W 2003 roku zainicjował powstanie Stowarzyszenia Wolnego Słowa - został jego prezesem honorowym. W 2022 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył go Orderem Orła Białego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Pacewicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
zmarł..., nekrologiPRL
Czytaj także:
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
Iga Świątek - Jasmine Paolini. Relacja na żywo
Ogromna frustracja Świątek. Rywalka bryluje, mecz ucieka
RELACJA
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa Czerwona księga. Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Cezary Tomczyk
Raport o pomocy Ukrainie i wulgarny komentarz. Tomczyk: następnym razem napiszę po polsku
Polska
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
WARSZAWA
mlodziez shutterstock_2508547145
Jakie słowo zastąpi „sigmę”?
Kultura i styl
Peruwiańczycy cieszą się z odwołania Diany Boluarte
Radość przed parlamentem. W nocy odwołano nielubianą prezydent
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
BIZNES
Profesor Adam Strzembosz w Sejmie w Warszawie
"Prezydent zabrał kosę, ale pozostawił nożyk"
Polska
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Nie tylko praca i codzienna pogoń". Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Anna Bielecka
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
BIZNES
imageTitle
Trener mistrzów Europy nadal w szpitalu. Schudł już 16 kilogramów
EUROSPORT
czarnobialesor-strzembosz-ph4736165
"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"
Polska
Świnie świnki pigs zdjęcie poglądowe shutterstock_2677893799
Ciała kobiet rzucone do chlewu. "W ten sposób pozbywaliśmy się dowodów"
Waldemar Żurek
Przerwana konferencja ministra Żurka. "Proszę stąd wyjść"
Polska
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
WARSZAWA
Skradzione auta ukryto m.in. w halach garażowych
Zniknęły auta za ponad pół miliona złotych
Poznań
QUIZ na 5tek
Rozwiązując ten quiz nie zdobędziesz Nobla, ale i tak warto!
Adam Michejda
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
WARSZAWA
Policjanci zabezpieczyli marihuanę, kokainę i haszysz
2,5 tysiąca porcji narkotyków pod stertą drewna. Zatrzymano 33-latka
Wrocław
imageTitle
Apel Świątek w wyjątkowym dniu. "Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę"
EUROSPORT
Chiński dron Jiu Tian (SS-uav)
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?
Piotr Szostak
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
BIZNES
Sąd uznał interwencję DIOZ za kradzież (zdjęcie ilustracyjne)
Sąd uznał interwencję obrońców praw zwierząt za kradzież psa
Wrocław
Policja informuje, że proceder trwał dwa lata
Znalazł ofertę własnych produktów. Tak dowiedział się, że jest okradany
Łódź
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
METEO
Ed Sheeran
"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku
Kultura i styl
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
WARSZAWA
8 min
posel krajewski
"Interwencje straży, awantury pomiędzy posłami". Kogo trzeba odciąć od alkoholu?
Sejm Wita

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica