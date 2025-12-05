Ministra zdrowia o składce. "Myślę, że decyzje wyraźnie wybrzmiały"

Ministra zdrowia o składce zdrowotnej. "Myślę, że decyzje wyraźnie wybrzmiały" Źródło: TVN24

W czwartek odbył się szczyt medyczny "Bezpieczny Pacjent", zorganizowany przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Wzięli w nim udział między innymi premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Tusk podkreślał, że rząd nie planuje podnosić składki zdrowotnej. - Musimy zastanowić się, jak najmądrzej podzielić tę pulę pieniędzy, którą mamy - wskazywał.

Jolanta Sobierańska-Grenda została zapytana w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, czy składka zdrowotna powinna być wyższa. Odparła, że "zawsze jako minister zdrowia będzie walczyła o wyższe finansowanie ochrony zdrowia".

Dodała, że "nie ma konsensusu politycznego i społecznego do podnoszenia składki zdrowotnej".

- Chciałabym zwiększenia nakładów. (...) myślę, że te decyzje wyraźnie wybrzmiały wczoraj, że składka zdrowotna nie będzie podniesiona, więc szukamy środków w ramach dotacji z budżetu państwa - powiedziała.

Prowadząca program Agata Adamek zauważyła, że premier ostatnio mówił o powrocie do pomysłu obniżenia składki dla przedsiębiorców. Zapytała ministrę, czy będzie przekonywała szefa rządu, żeby nie dążył do takiego rozwiązania.

- Na pewno chciałabym, żeby składka była utrzymana na dotychczasowym poziomie, natomiast to są decyzje całego rządu, a nie tylko ministra zdrowia - odparła.

Ministra zdrowia o górnej granicy zarobków lekarzy

Czy upadł pomysł wprowadzenia górnej granicy zarobków lekarzy? Sobierańska-Grenda mówiła, że to był postulat strony związkowej. Dodała, że był na stole, zanim objęła funkcję ministry zdrowia. - Analizowaliśmy pomysł jak każdy inny, który wpłynął do ministerstwa zdrowia - mówiła. Przekazała, że propozycja maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 40-48 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarzy pracujących na kontraktach została wyliczona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

- Raczej pozostawimy tę kwestię zarządzającym szpitalami i nadzorowi właścicielskiemu nad szpitalami - powiedziała Sobierańska-Grenda. I dodała, że resort widzi "trudności prawne we wdrożeniu takiego rozwiązania".

Jak mówiła, "jest duże zróżnicowanie również między regionami, jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów, więc ta sprawa nie jest taka zero-jedynkowa, jakby się wydawało".

Adamek zwróciła uwagę, że "są patologie" jak w Kaliszu, gdzie czterech lekarzy zarabia 10 milionów złotych rocznie. - Myślę, że należałoby się zapytać pana dyrektora czy dyrektor szpitala i nadzór właścicielski o szczegóły - odparła ministra.

- Budżet państwa na to nie ma wpływu. Nie jesteśmy właścicielami szpitali. Ministerstwo Zdrowia nie ma nadzoru właścicielskiego nad szpitalami. Politykę wynagrodzeniową kreuje zarząd szpitala - zaznaczyła.

Polityczka przekazała, że "padła propozycja, żeby na przykład ustanowić górną granicę budżetu, który może być przeznaczany na wynagrodzenia w podmiotach leczniczych". Jak oceniła, "być może to jest rozwiązanie, w którym jednak ograniczymy takie wysokie zarobki".

