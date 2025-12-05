Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Ministra zdrowia o składce. "Myślę, że decyzje wyraźnie wybrzmiały"

Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia o składce zdrowotnej. "Myślę, że decyzje wyraźnie wybrzmiały"
Źródło: TVN24
Zawsze będę walczyła o wyższe finansowanie ochrony zdrowia - deklarowała w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że "nie ma konsensusu politycznego i społecznego do podnoszenia składki zdrowotnej".

W czwartek odbył się szczyt medyczny "Bezpieczny Pacjent", zorganizowany przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Wzięli w nim udział między innymi premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Tusk podkreślał, że rząd nie planuje podnosić składki zdrowotnej. - Musimy zastanowić się, jak najmądrzej podzielić tę pulę pieniędzy, którą mamy - wskazywał.

Jolanta Sobierańska-Grenda została zapytana w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, czy składka zdrowotna powinna być wyższa. Odparła, że "zawsze jako minister zdrowia będzie walczyła o wyższe finansowanie ochrony zdrowia".

Dodała, że "nie ma konsensusu politycznego i społecznego do podnoszenia składki zdrowotnej".

- Chciałabym zwiększenia nakładów. (...) myślę, że te decyzje wyraźnie wybrzmiały wczoraj, że składka zdrowotna nie będzie podniesiona, więc szukamy środków w ramach dotacji z budżetu państwa - powiedziała.

Prowadząca program Agata Adamek zauważyła, że premier ostatnio mówił o powrocie do pomysłu obniżenia składki dla przedsiębiorców. Zapytała ministrę, czy będzie przekonywała szefa rządu, żeby nie dążył do takiego rozwiązania.

- Na pewno chciałabym, żeby składka była utrzymana na dotychczasowym poziomie, natomiast to są decyzje całego rządu, a nie tylko ministra zdrowia - odparła.  

Ministra zdrowia o górnej granicy zarobków lekarzy

Czy upadł pomysł wprowadzenia górnej granicy zarobków lekarzy? Sobierańska-Grenda mówiła, że to był postulat strony związkowej. Dodała, że był na stole, zanim objęła funkcję ministry zdrowia. - Analizowaliśmy pomysł jak każdy inny, który wpłynął do ministerstwa zdrowia - mówiła. Przekazała, że propozycja maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 40-48 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarzy pracujących na kontraktach została wyliczona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

- Raczej pozostawimy tę kwestię zarządzającym szpitalami i nadzorowi właścicielskiemu nad szpitalami - powiedziała Sobierańska-Grenda. I dodała, że resort widzi "trudności prawne we wdrożeniu takiego rozwiązania".

Jak mówiła, "jest duże zróżnicowanie również między regionami, jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów, więc ta sprawa nie jest taka zero-jedynkowa, jakby się wydawało".

Zespół Trójstronny nie przyniósł przełomu. "Strona rządowa nie ma żadnej propozycji"
Zespół Trójstronny nie przyniósł przełomu. "Strona rządowa nie ma żadnej propozycji"

Piotr Wójcik

Adamek zwróciła uwagę, że "są patologie" jak w Kaliszu, gdzie czterech lekarzy zarabia 10 milionów złotych rocznie. - Myślę, że należałoby się zapytać pana dyrektora czy dyrektor szpitala i nadzór właścicielski o szczegóły - odparła ministra.

- Budżet państwa na to nie ma wpływu. Nie jesteśmy właścicielami szpitali. Ministerstwo Zdrowia nie ma nadzoru właścicielskiego nad szpitalami. Politykę wynagrodzeniową kreuje zarząd szpitala - zaznaczyła.

Polityczka przekazała, że "padła propozycja, żeby na przykład ustanowić górną granicę budżetu, który może być przeznaczany na wynagrodzenia w podmiotach leczniczych". Jak oceniła, "być może to jest rozwiązanie, w którym jednak ograniczymy takie wysokie zarobki".

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ochrona zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda Resort zdrowia
