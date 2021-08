Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Andrzej Duda komentuje

Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do sytuacji na granicy z Białorusią, ocenił, że "mamy obowiązek strzeżenia granicy Unii Europejskiej". Według niego obecność migrantów w tym obszarze i przy białoruskich granicach z innymi krajami jest "akcją o charakterze hybrydowym, realizowaną przez władze Białorusi". - Ci ludzie są przez nich wykorzystywani. Są z premedytacją wysyłani na nasze granice, po aby zakłócić funkcjonowanie naszych krajów i podminować naszą pozycję w ramach Unii Europejskiej - przekonywał.

Prezydent Andrzej Duda był we wtorek gościem "Wiadomości" na antenie TVP Info. Komentował tam między innymi sytuację na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od kilkunastu dni koczuje grupa kilkudziesięciu migrantów między innymi z Afganistanu, Syrii i Iraku. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna, żołnierze i policja.

- Mamy obowiązek strzeżenia granicy Unii Europejskiej. Zostało nam to powierzone i staramy się to zrealizować jak najlepiej - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda o sytuacji na granicy z Białorusią: akcją o charakterze hybrydowym

Prezydent mówił także, że sytuacja, z którą mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej oraz łotewsko-białoruskiej jest "akcją o charakterze hybrydowym, realizowaną przez władze Białorusi".

- Ci ludzie są przez nich wykorzystywani. Są z premedytacją wysyłani na nasze granice, po aby zakłócić funkcjonowanie naszych krajów i podminować naszą pozycję w ramach Unii Europejskiej – kontynuował. - To jest coś, na co nikt nie może się zgodzić – ocenił.

Prezydent mówił również o tym, że brutalne wykorzystywanie tych ludzi przez władze Białorusi "woła o pomstę o nieba". - To jest po prostu bezlitosne. Jak można pędzić ludzi niemalże pod karabinami na granicę, żeby ich przepchnąć na drugą stronę po to, aby zaszkodzić naszemu krajowi - powiedział. Według niego "to jest zwyczajnie od strony ludzkiej nieprzyzwoite".