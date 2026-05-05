Polska Matura z matematyki już dziś. Czego się spodziewać? Maciej Wacławik |

Absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzamin z matematyki o godzinie 9.00. Potrwa on do godz. 12.00. Do drugiego z trzech egzaminów na poziomie podstawowym podchodzi około 347 tysięcy tegorocznych absolwentów oraz około 30 tysięcy absolwentów z lat ubiegłych. Aby zdać maturę z matematyki, należy uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia. Maturzysta może korzystać z tabeli wzorów, kalkulatora prostego oraz z linijki i cyrkla.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminu po jego zakończeniu.

Matura 2026 - matematyka

Czego mogą spodziewać się maturzyści? Na stronie CKE znajduje się zakładka "Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów?". Znajdziemy w niej informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów od roku szkolnego 2024/2025, przykładowe zestawy zadań, arkusze próbnej matury oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia matury w latach 2023-2025.

Ne egzaminie próbnym w marcu uczniowie mieli m.in. rozwiązać nierówność (x - 3)(x + 5) > 9, rozwiązać układ równań, mieli do czynienia również z zadaniami z logarytmami, funkcją liniową czy ciągami. Nie zabrakło geometrii i rachunku prawdopodobieństwa.

Źródło: CKE

Matura z matematyki w 2025 roku

Za najwyżej punktowane zadanie na ostatniej próbnej maturze z matematyki można było otrzymać cztery punkty. Tyle samo punktów można było zdobyć za najwyżej punktowane zadanie na egzaminie w ubiegłym roku - dotyczyło prostopadłościanu. Maturzyści "rozważali wszystkie prostopadłościany 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻, w których krawędź 𝐵𝐶 ma długość 4 oraz suma długości wszystkich krawędzi wychodzących z wierzchołka 𝐵 jest równa 15".

Zdający egzamin musieli wyznaczyć wzór i dziedzinę funkcji 𝑷. A także obliczyć długość 𝒙 krawędzi 𝑨𝑩 "tego z rozważanych prostopadłościanów, którego pole powierzchni całkowitej jest największe". Pozostałe zadania dotyczyły między innymi ustalania dominanty i mediany (ocen ze sprawdzianu z matematyki), wyliczania średniej arytmetycznej czy rachunku prawdopodobieństwa.

