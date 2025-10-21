Logo strona główna
Polska

PiS jak "banda Hunów" zniszczyło obronę cywilną, obecna władza "nadrabia"? Sprawdzamy

Schron pod jedną ze szkół w Poznaniu
Kontrole schronów. Problemy z ich stanem i liczbą
Źródło: TVN24
Szef MSWiA Marcin Kierwiński w wywiadzie dla Radia ZET odnosił się do zaniedbanej przez lata kwestii obrony cywilnej. - My teraz nadrabiamy w przyspieszonym tempie wieloletnie zaniedbania - mówił minister. Problem w tym, że na tvn24.pl od miesięcy informujemy, że to "przyspieszone tempo" znaczy tyle, że ciągle nie wiadomo, jak mają wyglądać nowe schrony, a w ciągu dwóch lat rządów nie udało się ukończyć audytu, ile obiektów i gdzie trzeba wyremontować. 

Na tvn24.pl od miesięcy alarmujemy, że w razie zagrożenia mieszkańcy Polski nie mogą liczyć na miejsce w schronie. Wybudowana w czasie zimnej wojny infrastruktura popadła w ruinę w czasie ostatnich 30 lat, kiedy w Europie wszyscy byli przekonani, że wojen na kontynencie już nie będzie. Minister Marcin Kierwiński w wywiadzie dla Radia ZET winą za rozkład systemu obarczył rządy Prawa i Sprawiedliwości:

- Rząd PiS wyrzucił ochronę ludności z polskiego prawodawstwa. RCB chcieli zlikwidować. Odbudowujemy dom po tym, jak banda Hunów się po nim przejechała - mówił minister.

Schrony w Polsce. Jak wygląda sytuacja?
Źródło: TVN24

To, co nie działało wtedy…

Analizę słów ministra trzeba zacząć od tego, że faktycznie rząd PiS podejmował działania, które przypominały nieco pudrowanie rzeczywistości. 

I tak, pół roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę strażacy przeprowadzili inwentaryzację budowli ochronnych. Wyniki były rewelacyjne - wynikało z nich, że w kraju są 1903 schrony i 8719 ukryć. W schronach (które przetrwałyby uderzenie atomowe) mogłoby schować się 4 proc. populacji, a w miejscach doraźnego schronienia była wyższa, niż populacja kraju.

Tyle, że jak zaalarmowała w zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli - raport był nierzetelny i stwarzał fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że - jak wskazywali w zeszłym roku kontrolerzy NIK - w raporcie znalazły się obiekty, do których obywatele nie mają jak się dostać. Po drugie - i kluczowe - w opublikowanej wersji raportu "zapomniano" wspomnieć o tym, że Państwowa Straż Pożarna nie może wziąć odpowiedzialności za ocenę stanu poszczególnych obiektów i tego, czy zabezpieczą one życie ludzkie podczas konfliktu zbrojnego. 

Są miliardy na schrony, ale nie ma jak ich wydać
Są miliardy na schrony, ale nie ma jak ich wydać

Bartosz Żurawicz

… to, co nie udaje się teraz

Wróćmy jednak do wypowiedzi szefa MSWiA. - My teraz nadrabiamy w przyspieszonym tempie wieloletnie zaniedbania - podkreślił Marcin Kierwiński przed mikrofonem Radia ZET dodając, że inwestycje związane z budową schronów i remontem starych "ruszą w przyszłym roku". Nie można jednak tych słów zostawić bez przytoczenia kontekstu. 

Przede wszystkim warto zrozumieć, dlaczego nowe schrony - mimo trwającej piąty rok za granicą wojny - nie mogą być już budowane. Odpowiedź na to pytanie jest prosta - nowe obiekty mają być budowane według norm określonych w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych i użytkowych oraz usytuowania budowli ochronnych. Niestety, tego dokumentu ciągle nie ma, a prace nad nim trwają od wielu miesięcy.

Schron pod Szkołą Podstawową nr 30 w Łodzi
Źródło: tvn24.pl

Znamienny jest jednak fakt, że wspomniany wyżej dokument już był gotowy i został przygotowany przez poprzednią ekipę rządzącą. Po zmianie władzy rozporządzenie, które było notyfikowane przez Unię Europejską zostało wyrzucone do kosza i prace nad dokumentem ruszyły od nowa. Dlaczego? Tak tłumaczył to w marcu tego roku w rozmowie z nami wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz:

 - Zrobiliśmy głęboką analizę zaproponowanych warunków. Doszliśmy do wniosku, że musimy bardziej nowocześnie podejść do tego procesu. Chcemy korzystać z doświadczeń fińskich czy szwedzkich w zakresie projektowania. Kontaktujemy się szeroko z ekspertami, którzy znają się na konstrukcjach budowlanych, na odpornościach związanych z atakami jądrowymi czy konwencjonalnymi. Chcieliśmy, żeby ten przepis był po prostu lepiej przygotowany, lepiej dostosowany do aktualnych warunków - mówi wiceminister. 

Ten manewr kosztował społeczeństwo co najmniej dwa lata. Dokument (jak wynika z informacji dostępnych w Rządowym Centrum Legislacji) nawet nie trafił do notyfikacji - wbrew obietnicom rzeczniczki MSWiA Karoliny Gałeckiej, która twierdziła, że stanie się to jeszcze we wrześniu. 

Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy
Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy

Bartosz Żurawicz

Długotrwały rekonesans 

Minister Kierwiński w czasie wywiadu mówił, że "w tym roku samorządy zaczynają prace planistyczne, jeśli chodzi o obiekty, które wiedzą, że mają być modernizowane" i zaznaczył, że "do końca roku będziemy mieli dokładną ewidencję". Nad tym aspektem również warto się pochylić. 

Faktycznie, strażacy i przedstawiciele nadzoru budowlanego przeprowadzają rekonesans starych budynków ochronnych i sprawdzają, które nadają się do remontów.

Strażacy i pracownicy nadzoru budowlanego w rozmowach z naszą redakcją podkreślają, że proces sprawdzania pewnie trwałby krócej, gdyby strażacy i inspektorzy nadzoru budowlanego dostali dodatkowe środki na to zadanie. Ale tak się nie stało - zamiast tego zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i Inspekcja Nadzoru Budowlanego została poinformowana, że ma wykonać zadanie dostępnymi siłami. Jednocześnie - mają to zrobić bez zaniedbywania dotychczasowych obowiązków.

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz

Źródło: tvn24.pl, Radio ZET

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Obrona cywilnaMarcin KierwińskiMSWiA
