Redakcja poleca:

Polska

Kurski jako "wyzwoliciel mediów"? Adamowicz: świat potrafi być okrutnie bezczelny

pap_20240112_2B3
Mec. Gregorczyk-Abram: media publiczne w latach 2015-2023 sprzeniewierzyły się swojej roli
Źródło: TVN24
Magdalena Adamowicz stwierdziła, że "świat potrafi być okrutnie bezczelny". Dodała taki wpis po tym, jak odebrała z sądu ubranie swojego zamordowanego męża i dowiedziała się, że Jacek Kurski, były szef propagandowej TVP, będzie panelistą na konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

"Kilka minut temu odebrałam ubranie Pawła - to, w którym został zamordowany. Po prawie siedmiu latach zwrócił mi je sąd. Całe przesiąknięte Jego krwią. A w tym samym dniu słyszę, że Jarosław Kaczyński wystawia Kurskiego jako 'wyzwoliciela mediów'" - napisała w serwisie X Magdalena Adamowicz, wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, europosłanka.

Stwierdziła, że "świat potrafi być okrutnie bezczelny". "Zatrzymam się tu, zanim pozwolę, by mój ból zmienił się w nienawiść" - dodała.

CZYTAJ TEŻ: Kierował propagandową TVP. Na konwencji PiS opowie o "reformie mediów publicznych"

Kurski na konwencji PiS opowie o reformie mediów publicznych

W piątek w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Na jednym z sobotnich paneli pod hasłem "Reforma mediów publicznych" wystąpi Jacek Kurski były prezes Telewizji Polskiej w czasach rządów PiS, który zmienił to medium publiczne w partyjną tubę propagandową.

Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów
Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów

Media przez lata publikowały przykłady nierzetelności, naruszania dziennikarskich standardów, a przede wszystkim partyjnej propagandy przebijającej z programów na antenach TVP za czasów prezesury Kurskiego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wykazywała ogromną dysproporcję w prezentowaniu partii politycznych w TVP na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Organizacje dziennikarskie zwracały uwagę na brak obiektywności, rzetelności i brak przekazywania prawdziwej rzeczywistości w programach TVP.

Ponadto na przestrzeni lat prezesury Kurskiego zaufanie do TVP drastycznie spadło. Według badania CBOS w 2021 roku aż 76 proc. Polaków uważało, że telewizja publiczna sprzyja rządowi i partii rządzącej. Więcej na temat braku obiektywności, naruszania dziennikarskich standardów i partyjnej propagandy telewizji publicznej, gdy jej prezesem był Jacek Kurski przeczytasz tutaj.

Zamach na Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz został zamordowany 13 stycznia 2019 roku w Gdańsku podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. TVP Kurskiego przed zamachem regularnie publikowało materiały uderzające w ówczesnego prezydenta Gdańska.

CZYTAJ TEŻ: Szósta rocznica śmierci Pawła Adamowicza

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Magdalena AdamowiczPrezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaatakowanyJacek KurskiPrawo i Sprawiedliwość
