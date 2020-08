Szumowski: składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że składa rezygnację z funkcji. Dzień wcześniej ze stanowiska zrezygnował wiceminister Janusz Cieszyński.

- Od razu uprzedzam pytania, nigdzie nie znikam, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej. Oczywiście wracam do zawodu kardiologa. Chciałbym wrócić do kliniki, leczyć pacjentów - mówił Łukasz Szumowski.

Szumowski: dzisiaj uznałem, że to jest ten czas

Jak stwierdził, rozmowy o rezygnacji toczyły się od wielu miesięcy. – Umowa dżentelmeńska między mną a panem premierem (Mateuszem Morawieckim - red.), panem prezesem (PiS, Jarosławem Kaczyńskim - red.), była taka, że miałem dokończyć parę ważnych spraw dla Polski, choćby wdrożyć systemy informatyzacji ochrony zdrowia. Sami wiecie i jesteście w stanie to łatwo dostrzec, jakby wyglądała Polska w czasie pandemii bez e-recepty, bez e-zwolnienia, które wspólnie z Ministerstwem Rodziny (Pracy i Polityki Społecznej - red.) i ZUS-em udało się wdrożyć w Polsce jako obowiązkowa usługa – powiedział.

Łukasz Szumowski zaznaczył jednak, że "niestety pojawił się COVID, w związku z czym siłą rzeczy w sposób odpowiedzialny powiedziałem, że zostaję na stanowisku i dopóki to będzie konieczne, to będę pełnił tę funkcję".

- Dzisiaj uznałem, że to jest ten czas. Mamy system szpitali jednoimiennych, mamy rozbudowaną sieć laboratoriów - mówił minister.

Jak zaznaczył, "udało się dzięki odważnym decyzjom doprowadzić do tego, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów, jak działo się to w wielu krajach Europy Zachodniej". - Dzisiaj mamy przyrosty zachorowań, ale mamy też gospodarkę, która funkcjonuje i dzięki temu będziemy mieli również pieniądze na leczenie innych chorób - powiedział.

Szumowski: szczególnie chciałbym podziękować prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu

Podziękował także "koleżankom i kolegom z rządu, wszystkim parlamentarzystom". - To był zaszczyt pracy w rządzie Rzeczpospolitej. Dziękuje za wsparcie, za wiele godzin dyskusji - powiedział. Dziękował także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. - Po pierwsze za zaufanie, że mnie powołał na to stanowisko. Dziękuję za to, że mnie wspierał i podejmował bardzo odważne decyzje w czasie COVID-u - dodał.