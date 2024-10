Lubnauer: uważam, że to rzeczywiście był groźny produkt

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom został odwołany z powodu braku uważności. Decyzja była związana ze sprawą alkotubek - powiedziała w TVN24 wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska). W "Rozmowie Piaseckiego" dodała, że to "rzeczywiście był groźny produkt".

W ostatnim czasie media obiegły informacje o sprzedawanym w sklepach alkoholu w tubkach, do złudzenia przypominających opakowania musów owocowych.

W czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" do tej kwestii odniosła się wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska). Zapytana, czym zawinił szef KCPU, że został odwołany, odparła, że "nazwałaby to brakiem uważności". - Konstatacja, że coś jest zgodne z prawem, to jest troszeczkę za mało w sytuacji, w której mamy tak dużo zagrożenia - powiedziała.

Dopytywana, czy ten brak czujności dotyczy sprawy alkotubek, odpowiedziała twierdząco. Przekazała, że sprawa przed paroma miesiącami trafiła bezpośrednio do szefa KCPU. - W momencie, w którym coś takiego trafia, przypomnę, że mówimy o Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, widać, że jest to produkt, który jest niebezpieczny wielowymiarowo, bo to zarówno mówiliśmy w kontekście dzieci (...), natomiast to jest jeszcze również groźne z punktu widzenia, nazwałabym to, alkoholizmu dorosłych. To jest produkt, który tak bardzo ładnie się mieści w torebce, bardzo łatwo, żeby był takim produktem, który udaje coś innego niż realnie jest - podkreślała.

- Uważam, że to rzeczywiście był produkt groźny. Tutaj mieliśmy te alkotubki, ale mamy bardzo podobną sytuację z tymi smakowymi papierosami jednorazowymi. I tutaj już wcześniej podjęła pani minister Leszczyna działania związane z tym, jak to ograniczyć. To nie jest wcale tak prosto, bo to trzeba bardzo jasno zdefiniować - dodała.

Lubnauer: dwie godziny religii tygodniowo to jest za dużo

Gościni TVN24 odniosła się też do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie nauki religii, który we wtorek trafił do konsultacji. Zakłada on, że w szkołach publicznych nauka religii i etyki będzie się odbywać w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Zmiana ma wejść w życie od przyszłego roku szkolnego.

- Uważamy, że dwie godziny religii to jest za dużo - powiedziała Lubnauer.

