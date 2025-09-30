Logo strona główna
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska

"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie

|
Szymon Hołownia w Sejmie
Siemoniak o Hołowni. "Jego odejście będzie na pewno brakiem"
Źródło: TVN24
Przedstawiciele rządu "trzymają kciuki" i popierają decyzję Szymona Hołowni o ubieganiu się o stanowisko w ONZ. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak stwierdził jednak, że to bardzo trudne zadanie i przewidywał, że Hołownia zostanie w polskiej polityce. Prezydent Karol Nawrocki pozytywnie wypowiedział się o decyzji marszałka, zaznaczając, że nie miał z nim "żadnego dealu".
Kluczowe fakty:
  • Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował w weekend, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego swojego ugrupowania politycznego.
  • W poniedziałek poinformował, że złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Okazał wdzięczność za poparcie jego decyzji m.in. prezydentowi, premierowi, jak i ministrowi spraw zagranicznych.
  • - Nie było żadnego dealu. Wspieram polskich kandydatów - przekazał w Radiu Zet Karol Nawrocki, pytany, czy wsparcie Hołowni było wynikiem porozumienia.
  • O poparciu kandydatury marszałka Sejmu mówili też przedstawiciele rządu.

W poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Marszałek ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak tydzień temu "nie było ich wcale".

We wpisie na Facebooku Hołownia zaznaczył, że jest wdzięczny "prezydentowi RP, i premierowi RP, i wicepremierowi, ministrowi spraw zagranicznych, za jednoznaczne poparcie i za to, że - wiedząc, że to duża rzecz dla Polski - tak bardzo w ostatnich dniach zaangażowali się w tę sprawę, uruchamiając osobiste kontakty, i całą naszą dyplomatyczną maszynę".

Hołownia chce objąć nową funkcję. "Złożyłem aplikację"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia chce objąć nową funkcję. "Złożyłem aplikację"

Siemoniak: uważam, że Hołownia pozostanie w polityce

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o zmianę władzy w Polsce 2050 był pytany minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. - Mam duży szacunek do Szymona Hołowni. To znaczy współpracujemy, rozmawiamy o różnych rzeczach i mimo takiej ciężkiej sytuacji, w jakiej się znalazł, uważam, że zrobił bardzo dużą rzecz w polskiej polityce i jego odejście będzie na pewno brakiem - powiedział.

Ocenił, że w partii tak silnie związanej z jej liderem "wszelka sukcesja jest wielkim ryzykiem". Minister stwierdził też, że jego zdaniem Hołownia "nadaje się" do roli w ONZ. - Natomiast wiem, że bardzo ciężko będzie Polakowi (...). Nie obejmujemy wysokich stanowisk w ONZ - dodał.

Tłumaczył to między innymi tym, że w organizacji jest "Globalne Południe" oraz "całe mnóstwo państw, które mają swoje interesy". - Wydaje mi się niesłychanie trudne doprowadzenie tutaj (spraw - red.) do finału. Uważam, że - życząc jak najlepiej Szymonowi Hołowni w ubieganiu się o to stanowisko - pozostanie tutaj w polityce i będzie takim stabilizatorem w swoim ugrupowaniu - przekazał.

Nawrocki: nie było żadnego dealu między mną a Hołownią

W rozmowie w Radiu Zet prezydent Karol Nawrocki był pytany, czy "lobbował" na rzecz Hołowni, gdy w ubiegłym tygodniu przebywał na szczycie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. - Lobbowałem za wszystkimi kandydatami polskimi, niezależnie od tego czy zgadzam się z nimi, czy nie - odpowiedział.

- Od tego jest prezydent Polski, aby wspierać polskich kandydatów w ONZ - zaznaczył. Według prezydenta Hołownia ma "pozapolityczne doświadczenie", jeżeli chodzi o kwestie humanitarne i uchodźców. Jego zdaniem Polska powinna mieć Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców, choćby ze względu na doświadczenie w tym zakresie po 2022 roku. - Mamy ponad milion Ukraińców w Polsce, perspektywa Europy Środkowej byłaby z całą pewnością wartością dodaną w ONZ - ocenił.

Nawrocki był dopytywany, czy między nim a Hołownią nie było "dealu", polegającego na poparciu kandydatury marszałka na stanowisko komisarza w ONZ w zamian za poparcie przez klub Polski 2050 prezydenckiego projektu dotyczącego CPK - ten został w ubiegłym tygodniu skierowany do prac w sejmowej komisji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk wyszedł od Hołowni w milczeniu

Tusk wyszedł od Hołowni w milczeniu

Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom

Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom

BIZNES

- Nie było żadnego dealu. Wspieram polskich kandydatów, będę wspierał polskich kandydatów na arenie międzynarodowej, a swoją drogą uważam, że marszałek Hołownia akurat do tej funkcji ma pełne predyspozycje - stwierdził Nawrocki.

Odniósł się również do opinii, wedle której ma on "dług wdzięczność" wobec marszałka Sejmu, bo "doprowadził" on do jego zaprzysiężenia na stanowisko prezydenta w sierpniu tego roku. - To nie jest doprowadzenie do zaprzysiężenia, tylko w demokratycznym państwie ktoś, kto wygrywa wybory prezydenckie jest zaprzysiężony. To jest chyba rzecz normalna - dodawał.

Hołownia "ucieka z polityki"? Sikorski: takie stwierdzenie nie jest fair

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił w Radiowej Trójce, że Hołownia ma duże doświadczenie w prowadzeniu pracy charytatywnej w Afryce, co sprawiło, że zaskarbił sobie sympatię szeregu prezydentów z tego kontynentu. Minister pytany o to, czy Hołownia nie ucieka od krajowej polityki, powiedział, że takie stwierdzenie "nie jest fair, bo przecież wspieramy Polaków w staraniu się o znaczące stanowiska w systemie międzynarodowym". - Nie szkodźmy tym kandydatom i nie zatruwajmy im życia, jednocześnie mówiąc, że jeśli się starają, to uciekają - dodał. Sikorski zadeklarował, że "jego rolą jest zabieganie o mianowanie Polaków na najwyższe możliwe stanowiska".

Szłapka: trudno, żeby rząd nie popierał takiej kandydatury

Rzecznik rządu Adam Szłapka zadeklarował w Polsat News, że rząd popiera kandydaturę marszałka Sejmu Szymona Hołowni na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. - Trudno, żeby rząd nie popierał takiej kandydatury, bo im więcej Polaków na ważnych międzynarodowych stanowiskach, tym lepiej dla Polski - powiedział. Jego zdaniem, jest to dobra kandydatura.

- Myślę, że oprócz trzymania kciuków za Szymona Hołownię będziemy też podejmować takie działania, które pomogą w skutecznym doprowadzeniu do końca tego pomysłu - przekazał.

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/ads

Źródło: TVN24, PAP, Radio Zet

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Szymon HołowniaTomasz SiemoniakKarol NawrockiRadosław SikorskiOrganizacja Narodów Zjednoczonych
