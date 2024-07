Kto przejmie śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości? Prokurator krajowy wymienił nazwisko

To prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zdecyduje, kto pokieruje śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości po przejściu w stan spoczynku prokurator Marzeny Kowalskiej - powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Zapowiedział, że sam będzie rekomendował prokuratora Piotra Woźniaka.

Szef Prokuratury Krajowej został zapytany o dalsze losy wielowątkowego śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ od 1 sierpnia w stan spoczynku przejdzie kierująca tym postępowaniem prokurator Marzena Kowalska. Śledztwo dotyczy między innymi ustawiania konkursów na pieniądze z funduszu, a prokuratura w związku z tym postawiła do tej pory zarzuty kilkunastu osobom, z których trzy trafiły do aresztu.

- Decyzję w tej sprawie podejmie prokurator generalny, bo to on powołał zespół śledczy w tej sprawie (w Prokuraturze Krajowej - red.). Ja ze swojej strony będę rekomendował prokuratora Piotra Woźniaka, który w zespole jest zastępcą prokurator Kowalskiej - powiedział. Dodał, że "jest bardzo doświadczonym prokuratorem i każdy się może o tym przekonać, analizując jego wystąpienie na sejmowej komisji regulaminowej, gdzie uzasadniał wniosek o uchylenie immunitetu posłowi (Marcinowi) Romanowskiemu i odpowiadał na pytania posłów opozycji".

- Chcę podkreślić, że bardzo cenię kompetencje prokurator Marzeny Kowalskiej, jednak podjęła ona taką, a nie inną decyzję, do której miała całkowite prawo i pozostaje mi tylko tę decyzję uszanować. Od 1 sierpnia prokurator Kowalska przestanie być tak zwanym czynnym prokuratorem i przejdzie w stan spoczynku - mówił. - W tej sprawie pojawiły się różne spekulacje, jednak przypominam, że powody jej decyzji są wyłącznie osobiste - zaznaczył.

Korneluk: prokuratorzy będą decydować o ewentualnym wniosku o wyłączenie sędziego

Korneluk odniósł się także do informacji, że sprawą zażalenia prokuratury na decyzję o niearesztowaniu posła Romanowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie - w wyniku losowania - zajmie się sędzia Przemysław Dziwański, który awansował dzięki obecnej KRS. Ze względu na jej ukształtowanie oceniana jest jako instytucja upolityczniona.

- Droga zawodowa sędziego Dziwańskiego jest znana prokuratorom prowadzącym śledztwo i to oni, a nie ja, będą podejmowali decyzję co do ewentualnego wniosku o jego wyłączenie - zaznaczył.