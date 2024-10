"Myli się ksiądz, że wyszedł dzięki modlitwom. Wyszedł, bo została zmieniona przez nas praktyka"

Ta sprawa pokazuje, że jest koniec z aresztami wydobywczymi. Z tą niechlubną PiS-owską praktyką - mówiła w "Faktach po Faktach" europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), komentując opuszczenie aresztu przez księdza Michała O., podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wiceministra edukacji Joanna Mucha (Polska 2050) oceniła, że dowody w tej sprawie są "na tyle jednoznaczne, że można pozwolić sobie na to, żeby ten areszt został przerwany".

TVN24 nie podaje pełnego nazwiska księdza Michała O. i nie pokazuje jego twarzy, ponieważ pełnomocnik księdza nie zgodził się na publikowanie jego wizerunku w naszych relacjach i materiałach.

Prokuratura Krajowa od lutego prowadzi postępowanie dotyczące wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z głównych wątków jest dotacja dla Fundacji Profeto, którą prowadził ksiądz Michał O. Ksiądz i dwie urzędniczki - podejrzani w śledztwie dotyczącym afery Funduszu Sprawiedliwości - opuścili w piątek po południu areszty w Warszawie. Wcześniej na konto prokuratury wpłynęły kaucje, które to wyjście umożliwiły - po 350 tysięcy złotych za osobę.

O tej sprawie mówiły w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceministra edukacji narodowej Joanna Mucha (Polska 2050, Trzecia Droga) oraz europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Mucha oceniła, że decyzję sądu o uchyleniu aresztu "rozumie w ten sposób, że dowody w tej sprawie są już na tyle mocne, na tyle jednoznaczne, że można pozwolić sobie na to, żeby ten areszt został przerwany". Stwierdziła jednocześnie, że "generalnie my mamy problem z aresztami wydobywczymi jako Polska, to też musimy sobie powiedzieć". - Ja nie mówię, że w tym konkretnym przypadku - zastrzegła.

Gasiuk-Pihowicz: myli się ksiądz, że wyszedł dzięki modlitwom wyznawców

Do tych słów odniosła się Gasiuk-Pihowicz mówiąc, że "ta sprawa pokazuje, że jest koniec z aresztami wydobywczymi". - Z tą niechlubną PiS-owską praktyką przetrzymywania nawet latami ludzi w aresztach po to, żeby wydobyć z nich odpowiednie zeznania - wskazywała. Według niej "to było łamanie praw człowieka".

Przypomniała, że w czasach rządów PiS "lawinowo wzrastała liczba wniosków o areszty tymczasowe do 23 tysięcy w 2023 roku". - Takie przedłużające się areszty wydobywcze to jest naruszenie domniemania niewinności. Rujnują życie, niszczą absolutnie firmy. Areszty są stosowane i powinny być stosowane po to, żeby uniknąć matactwa, żeby uniknąć ucieczki osób za granicę, co w tym PiS-owskim układzie przestępczym zdarza się dosyć często - kontynuowała.

Europosłanka podkreślała, że "to wyjście księdza wcale nie oznacza, że został oczyszczony z zarzutów". - Wręcz odwrotnie. Odebrano mu paszport, zakazano wyjazdów, zakazano kontaktów ze świadkami. Powiedziano, że ma się stawiać dwa razy w tygodniu w areszcie - wyliczała.

- Więc myli się ksiądz (...), że wyszedł dzięki modlitwom swoich wyznawców, fanów. On wyszedł dlatego, że została zmieniona przez nas praktyka funkcjonowania prokuratury i skończyliśmy właśnie z aresztami wydobywczymi - dodała.

