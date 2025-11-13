Krzysztof Bosak o "starych chwytach" Donalda Tuska. Bosak: trafił na znacznie twardszego zawodnika

Bosak: Tusk trafił na twardszego zawodnika Źródło: TVN24

W środę prezydent Karol Nawrocki przekazał, że odmówił podpisania nominacji dla 46 sędziów. Zapowiedział, że nie będzie awansował sędziów, którzy "kwestionują porządek konstytucyjny i słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka". Nowy spór na linii rząd-Pałac Prezydencki pojawia się chwilę po tym, jak Nawrocki odmówił podpisania nominacji dla oficerów ABW i SKW.

Relacje premiera i prezydenta komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. - Moim zdaniem istota sprawy polega na tym, że premier nie powinien grać bezpieczeństwem państwa poprzez wstrzymywanie informowania w pełni prezydenta o wszystkim - oceniał współlider Konfederacji. Tym doniesieniom zaprzeczał już wcześniej szef służb Tomasz Siemoniak.

- Mamy do czynienia tutaj z większym procesem i on niestety w mojej ocenie bliźniaczo przypomina sposób traktowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego przez wcześniej też premiera Tuska. I moim zdaniem problem, jaki ma premier Tusk, to, że tym razem trafił na znacznie twardszego zawodnika, na którym może sobie połamać zęby i stare chwyty nie działają w ten sam sposób. Moim zdaniem to jest coś, co umyka premierowi Tuskowi - ocenił Bosak.

Krzysztof Bosak Źródło: TVN24

