Niedzielski: czeka nas mniej więcej miesiąc nieprzerwanych wzrostów

Na razie prognozy pokazują, że szczyt trzeciej fali będzie na średnim dziennym poziomie 10-12 tysięcy przypadków dziennie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Jednak - jak dodał - "to jest scenariusz z dużym znakiem zapytania".

W ostatnim czasie znacząco wzrasta średnia tygodniowa liczba zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 7038 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci 94 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Dzień wcześniej było to 8510 nowych przypadków. W sobotę poinformowano o śmierci 254 osób. Łącznie od początku epidemii w Polsce potwierdzono 1 638 767 infekcji koronawirusem. Zmarło 42 171 zakażonych osób.

"Czeka nas miesiąc nieprzerwanych wzrostów"

Minister zdrowia Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 powiedział, że ekspertyzy prognozują, że "apogeum będzie miało miejsce mniej więcej na przełomie marca i kwietnia". - Czyli czeka nas jeszcze mniej więcej miesiąc nieprzerwanych wzrostów - przyznał.

- Póki co prognozy pokazują, że szczyt tej trzeciej fali będzie na średnim dziennym poziomie 10-12 tysięcy przypadków dziennie, co z punktu widzenia samego systemu opieki zdrowotnej jest liczbą, z którą sobie poradziliśmy - mówił.

Ale - jak dodał - "to jest scenariusz z dużym znakiem zapytania". - Bo mamy mutacje, które przyspieszają rozwój tej pandemii i poluzowanie zachowań, poluzowanie tej dyscypliny społecznej - to są takie dwa elementy odpowiedzialne za te przyrosty - ocenił.

"Jeżeli nowe mutacje będą rosły, przyspieszenie może być większe"

Niedzielski pytany, czy raporty, które do niego docierają, oceniają, że nie będziemy mieli do czynienia z poziomem zakażeń, które obserwowaliśmy w październiku i listopadzie, kiedy liczba dziennych zakażeń przekraczała czasami 25 tysięcy, odpowiedział, że na tę chwilę nie ma takich prognoz.

- Ale proszę pamiętać, że prognozy są raczej zawsze wariantowe, to znaczy mamy prognozę podstawową i ona mówi o przedłużeniu pewnej tendencji, która ma miejsce. Ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z tym, że te nowe mutacje będą systematycznie rosły i będą stawały się coraz bardziej popularne, a wiemy, że one są bardziej zakaźne, to oczywiście przyspieszenie może być większe - zaznaczył.

Przede wszystkim - apelował minister zdrowia - "cały czas trzeba powtarzać, że musimy sami postępować rozważnie i się chronić". - Mówię o stosowaniu reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki. To jest tak naprawdę jedyne narzędzie. Szczepienia jeszcze nie mają efektu tamy i zahamowania pandemii - powiedział.

- Jeżeli będziemy odpowiedzialnie się zachowywali, to może być tak, że to będzie jeszcze bardziej wygaszone i nie będziemy mieli górki. Ale rozejrzyjmy się dookoła. Widzimy rozprężenie. Ludzie są bardzo już zmęczeni, bo niedługo minie dokładnie rok, odkąd pandemia jest w Polsce. Te postawy, które prezentujemy, są rozluźniające, a nie stawiające na to, żeby przestrzegać wszystkich reguł - dodał minister.

"Mutacje mają ogromne znaczenie"

Minister zdrowia powiedział, że nie łączyłby wzrostu zachorowań z jednym elementem, a już na pewno nie tylko z otwarcie szkół dla części uczniów. - Wydaje się, że wszystkie te luzowania, które były wykonywane, czyli szkoły, galerie handlowe, hotele - to wszystko powoduje reakcję społeczną, która jest coraz bardziej nastawiona na to, że pandemia nie jest już takim zagrożeniem - skomentował.

- Niezależnie od tego elementu, mutacje mają tutaj ogromne znaczenie, bo one są bardziej zakaźne, a widzimy, że systematycznie odbywa się wzrost udziału tych mutacji w badanych przez nas próbkach. Na połowie stycznia było to rzędu 5 procent, w tej chwili mam informację o tym, że te udziały w próbkowaniu są mniej więcej 10-procentowe, a regiony, które są najbardziej dotknięte - Warmia i Mazury, czy północna część województwa podlaskiego - tam te udziały są stosunkowo większe - powiedział.

Jak dodał, "w badaniu przesiewowym nauczycieli też te województwa miały zdecydowanie najgorsze wyniki".

Niedzielski: Mutacje mają ogromne znaczenie. Są bardziej zakaźne TVN24

"Najbardziej narażona jest zdecydowanie Warmia i Mazury"

Zapytany, czy jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego te województwa są najbardziej narażone na mutacje, wyjaśnił, że "najbardziej narażona jest zdecydowanie Warmia i Mazury, potem Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie".

- Drugą falę przechodziliśmy od południa na północ, najpierw ta druga fala dotknęła Małopolski, Podkarpacia i potem się przetaczała stopniowa na północ Polski. To, co mamy w Warmińsko-Mazurskim, to jest taki nieprzerwany od ponad 1,5 miesiąca wzrost zakażeń, czyli to jest w gruncie rzeczy druga fala w tym regionie, na którą się nałożyły te dodatkowe elementy, czyli poluzowanie postaw i pojawienie się mutacji - wyjaśniał.

Autor:kb\mtom