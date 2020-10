Ponad 300 osób zmarło z powodu COVID-19 w domach pomocy i opieki. "Pracownicy źródłem zakażenia"

Wiceminister rodziny Iwona Michałek poinformowała we wtorek w Sejmie, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 204 mieszkańców domów pomocy społecznej i 99 mieszkańców prywatnych placówek całodobowej opieki. W sumie w Polsce do 6 października zmarło 2717 pacjentów z COVID-19.

Sejmowa komisja polityki senioralnej we wtorek wysłuchała informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia o sytuacji epidemicznej w domach pomocy społecznej i placówkach zapewniających całodobową opiekę.

Z danych przedstawionych przez wiceminister rodziny Iwonę Michałek wynika, że na 1 października przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 były potwierdzone w 48 DPS-ach, co stanowi 5,8 procent ogółu placówek (w Polsce działają 824 takie miejsca). Zakażonych jest 890 z 80 tysięcy mieszkańców DPS-ów oraz 339 z 58 tysięcy pracowników.

Od początku pandemii w Polsce do 1 października z powodu zakażenia zmarło 204 mieszkańców DPS-ów. Przypadki SARS-CoV-2 potwierdzono także w prywatnych placówkach całodobowej opieki. Wiceminister Michałek poinformowała, że na dzień 1 października wystąpienie SARS-CoV-2 potwierdzono w sześciu z 643 takich placówek. Zakażonych jest 49 mieszkańców i 12 pracowników. Dotychczas z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 99 mieszkańców placówek całodobowej opieki.

"Wprowadzono obowiązek przeprowadzenia testów diagnostycznych"

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że od początku epidemii do 15 września doszło do zakażeń u 965 pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Stanowi to około 2,4 proc. osób korzystających z tych świadczeń w ciągu roku (rocznie w tych zakładach przebywa ponad 40 tysięcy osób).