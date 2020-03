"Zaufanie potrzebne jest, jak nigdy dotąd"

Ratownik medyczny musi mieć zaufanie do pacjenta, że mówi prawdę. Pielęgniarka i lekarz musi mieć zaufanie do ministra, który jeżeli mówi, że jest sprzęt i są testy, to one naprawdę są - mówiła w Sejmie wicemarszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). Posłowie zajmują się rządowymi projektami wsparcia dla gospodarki. Wcześniej odbywali szkolenie ze zdalnego systemu głosowania.

W piątek od godziny 10 trwały szkolenia posłów z systemu zdalnego głosowania. Jak się okazało, posłowie mieli problemy ze zdalnym głosowaniem i zalogowaniem się do systemu. Mówił o tym w rozmowie z TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

- Prawda jest taka, że ja do tego systemu próbuję się zalogować od półtorej godziny i jeszcze ani razu mi się nie udało. Przez jedną chwilę pojawił się komunikat, że jestem w systemie, ale po 10 sekundach ten system mnie wyrzucił. Wydaje mi się, że strona jest po prostu przeciążona, do tej pory była stosowana do tego, żeby posłowie mogli składać interpelacje przez tę stronę. Na razie pewnie 5-10 posłów mogło to robić a nie 460 i ten system wydaje się po prostu nieprzygotowany - powiedział Tomczyk.

Posłowie opozycji Sławomir Neumann i Katarzyna Lubanuer również pokazywali na Twitterze, że testowe głosowania nie działają.

Sejm przyjął zmiany w regulaminie obrad

W czwartek Sejm przyjął zmiany w regulaminie obrad Izby w związku z pracami parlamentarzystów w warunkach epidemii koronawirusa. Zmiany dają możliwość zdalnego głosowania podczas piątkowego posiedzenia, które będzie dotyczyć rządowego projektu pakietu rozwiązań antykryzysowych. Głosowało 368 posłów. Za zmianami w regulaminie opowiedziało się 250 posłów, przeciw było 104, a 14 wstrzymało się od głosu.

Projekty, którymi Sejm ma się dziś zajmować, zostały przygotowane m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządu, wartość pakietu to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

W środę marszałek Senatu poinformował, że po posiedzeniu Sejmu, w przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe, pilne posiedzenie Senatu po to, by - jak podkreślił "jak najszybciej uchwalić przepisy, które spowodują, że łatwiej nam wszystkim będzie pokonać epidemię koronawirusa". Zapowiedział, że chciałby, aby posiedzenie Senatu było maksymalnie krótkie i zapewnił, że zostanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarno-epidemiologicznych. Grodzki poinformował, że wystąpił z prośbą o sugestie w tej sprawie do Głównego Inspektora Sanitarnego.

kb, akw