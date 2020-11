Profesor Simon: cieszy pewna elastyczność w wypowiedziach premiera

"Cieszy pewna elastyczność, która się pojawiła w tych wypowiedziach"

Odnosząc się do konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, profesor Simon powiedział, że "cieszy pewna elastyczność, która się pojawiła w tych wypowiedziach". - Mnie jedynie co drażni, to dalej to przylepianie tej etyczki polityczno-ideologicznej do sytuacji i zdrowia Polaków - wskazywał. - Nigdy nie zrozumiem, dlaczego nie mogą być czynne, za uzgodnieniem pracowników, wszystkie możliwe sklepy w niedzielę, skoro nie ma pieniędzy, skoro trzeba rozparcelować epidemiczny handel, żeby ludzie się nie gromadzili - komentował profesor.