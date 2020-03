Senat zdecyduje w sprawie specustawy dotyczącej koronawirusa

Senat na dodatkowym, zaplanowanym na jeden dzień posiedzeniu zajmie się w piątek ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Senacka Komisja Zdrowia i Ustawodawcza zarekomendowały w czwartek wieczorem przyjęcie specustawy bez poprawek.

Podczas czwartkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych senator Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej mówił, że jego klub zgłosi zapowiedź "złożenia poprawek w formie senackiej inicjatywy ustawodawczej, w jak najszybszym trybie".

- Wydaje mi się to racjonalnym rozwiązaniem. Dzisiaj, w tej sytuacji rzeczą szalenie ważną jest, żeby możliwie maksymalnie przepatrzeć wszystko to, co rząd proponuje i uzyskać wyjaśnienia rządu przy różnych kwestiach spornych, co pozwoli później łatwiej te poprawki sformułować - dodał Marek Borowski.

Senat będzie decydował w sprawie specustawy dotyczącej zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa Mateusz Marek/PAP

"Nie dopuścić do niezasadnego ograniczenia swobód obywatelskich"

Jednocześnie wyraził wątpliwości co do niektórych zapisów tej ustawy. Wskazywał, że niektóre przepisy mają "cechy stanu wyjątkowego", a ich odwołanie - według ustawy - następuje po 180 dniach. Zwracał uwagę, że zgodnie z Konstytucją stan wyjątkowy trwa 90 dni.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że termin 180 dni w odniesieniu do obowiązywania niektórych przepisów specustawy, to wynik uzgodnień z opozycją w Sejmie.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- Wspólnie zastanawiając się, jak długo może trwać to zjawisko, zakładając taki ani optymalny, ani maksymalnie pesymistyczny rozwój wypadków i korzystając też z opinii lekarzy, wskazaliśmy na 180 dni - powiedział Waldemar Kraska. Jak zaznaczył, 90 dni to termin za krótki na to, żeby zagrożenie tą epidemią całkowicie zniknęło.

Wcześniej wątpliwości co do zaproponowanego w ustawie ograniczenia praw obywatelskich wyrażali też marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej i wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy.

"Senat zajmie się szybko ustawą nt. koronawirusa (choć jeszcze tydzień temu senatorowie PiS nie chcieli o tym debatować!), aby walczyć z zagrożeniem. Pamiętajmy jednak, żeby pod hasłem walki z wirusem nie dopuścić do niezasadnego ograniczenia swobód obywatelskich - na to zgody nie ma" - napisał marszałek Tomasz Grodzki we wtorek na Twitterze.

Senackie komisje rekomendują przyjęcie specustawy bez poprawek

Senacka Komisja Zdrowia i Ustawodawcza zarekomendowały w czwartek wieczorem przyjęcie bez poprawek specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zastrzeżeniem jednak, że Senat w przyszłym tygodniu rozpocznie prace nad jej nowelizacją.

Ustawa została w poniedziałek przyjęta przez Sejm w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie, a zwłaszcza w obliczu dynamicznego wzrostu zachorowań w Europie.

Źródło: PAP