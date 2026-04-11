"Owiane tajemnicą" spotkania u Tuska. "W tych ludzi inwestował miesiącami"

Zalewska: Donald Tusk rozpoczął swoją kampanię wyborczą

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała na konwencji w Warszawie nowe władze partii. Po zmianie statutu ugrupowania liczba wiceprzewodniczących wzrosła z 10 do 15. Na wiceprzewodniczących wybrano ponownie wszystkich tych, którzy do tej pory pełnili te funkcje w Platformie Obywatelskiej.

Piątka nowych wiceprzewodniczących to dawna liderka Inicjatywy Polskiej i ministra edukacji Barbara Nowacka, dawny lider Nowoczesnej i rzecznik rządu Adam Szłapka, minister finansów Andrzej Domański, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.

Zalewska: Donald Tusk rozpoczął swoją kampanię wyborczą

Dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska komentowała zmiany w kierownictwie KO na antenie TVN24.

- Bez wątpienia to, co można krótko dzisiaj powiedzieć: Donald Tusk rozpoczął swoją kampanię wyborczą - oceniła. Dodała, że "pokazał jak, z czym i kim chce do tych wyborów iść".

- Bez wątpienia to, co się będzie działo przez najbliższe miesiące, będzie budowaniem nie tylko swojej strategii, taktyki, narracji, ludzi, całego tego sztabu wyborczego, który będzie się powoli rozpędzał, ale przede wszystkim wiarygodności w konkretnych tematach - opisała.

Mówiąc o nowo wybranych wiceprzewodniczących, określiła ich jako "nowych", ale "obecnych już w prezydenckiej kampanii Rafała Trzaskowskiego wyborczej w 2025 roku".

Zalewska przekazała też swoje nieoficjalne doniesienia o spotkaniach członków zarządu partii. - Duża część z tych polityków przez ostatnie długie miesiące spotykała się jeden na jeden z Donaldem Tuskiem, często w kancelarii premiera albo w wilii przy ulicy Parkowej. To były takie owiane tajemnicą spotkania, gdzie niekoniecznie omawiano jakieś konkrety - przekazała.

Według dziennikarki "Faktów", że miały to być "takie dłuższe dyskusje po prostu o polityce". - Tusk opowiadał o swoich doświadczeniach, o tym, jak był premierem wcześniej, o różnych doświadczeniach z różnymi liderami i przywódcami europejskimi - wyjaśniła. Dodała, że premier "w tych ludzi inwestował miesiącami".

OGLĄDAJ: Tusk: musimy wyeliminować wszystko, co pachnie zdradą