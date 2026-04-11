Polska

"Owiane tajemnicą" spotkania u Tuska. "W tych ludzi inwestował miesiącami"

Konwencja KO
Zalewska: Donald Tusk rozpoczął swoją kampanię wyborczą
Donald Tusk rozpoczął swoją kampanię wyborczą - tak sobotnią konwencję Koalicji Obywatelskiej komentowała w TVN24 Arleta Zalewska. Dziennikarka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" podzieliła się też doniesieniami o "owianych tajemnicą" spotkaniach w partii.

Oglądaj "Podcast polityczny" w TVN24+ >>>

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała na konwencji w Warszawie nowe władze partii. Po zmianie statutu ugrupowania liczba wiceprzewodniczących wzrosła z 10 do 15. Na wiceprzewodniczących wybrano ponownie wszystkich tych, którzy do tej pory pełnili te funkcje w Platformie Obywatelskiej.

Piątka nowych wiceprzewodniczących to dawna liderka Inicjatywy Polskiej i ministra edukacji Barbara Nowacka, dawny lider Nowoczesnej i rzecznik rządu Adam Szłapka, minister finansów Andrzej Domański, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.

Zalewska: Donald Tusk rozpoczął swoją kampanię wyborczą

Dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska komentowała zmiany w kierownictwie KO na antenie TVN24.

- Bez wątpienia to, co można krótko dzisiaj powiedzieć: Donald Tusk rozpoczął swoją kampanię wyborczą - oceniła. Dodała, że "pokazał jak, z czym i kim chce do tych wyborów iść".

- Bez wątpienia to, co się będzie działo przez najbliższe miesiące, będzie budowaniem nie tylko swojej strategii, taktyki, narracji, ludzi, całego tego sztabu wyborczego, który będzie się powoli rozpędzał, ale przede wszystkim wiarygodności w konkretnych tematach - opisała.

Mówiąc o nowo wybranych wiceprzewodniczących, określiła ich jako "nowych", ale "obecnych już w prezydenckiej kampanii Rafała Trzaskowskiego wyborczej w 2025 roku".

Zalewska przekazała też swoje nieoficjalne doniesienia o spotkaniach członków zarządu partii. - Duża część z tych polityków przez ostatnie długie miesiące spotykała się jeden na jeden z Donaldem Tuskiem, często w kancelarii premiera albo w wilii przy ulicy Parkowej. To były takie owiane tajemnicą spotkania, gdzie niekoniecznie omawiano jakieś konkrety - przekazała.

Według dziennikarki "Faktów", że miały to być "takie dłuższe dyskusje po prostu o polityce". - Tusk opowiadał o swoich doświadczeniach, o tym, jak był premierem wcześniej, o różnych doświadczeniach z różnymi liderami i przywódcami europejskimi - wyjaśniła. Dodała, że premier "w tych ludzi inwestował miesiącami".

Donald TuskKoalicja ObywatelskaKonwencja Koalicji Obywatelskiej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica