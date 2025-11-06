Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Od lat nas do tego przyzwyczaił". Będzie "wielkie show"?

ziobro pap
Śmiszek: spodziewam się wielkiego show
Źródło: TVN24
Spodziewam się przede wszystkim wielkiego show w stylu Zbigniewa Ziobry - powiedział europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Sejmowa komisja zajmie w czwartek wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt byłego ministra sprawiedliwości. Poseł PiS Janusz Kowalski mówił, że nie wie, czy Ziobro pojawi się w Sejmie. Dodał, że interesuje go to, "żeby znaleźć większość do odrzucenia wniosku".

W czwartek o godzinie 16 sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem Prokuratury Krajowej w sprawie uchylenia immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt dla posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O godzinie 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Głosowanie ma się odbyć w piątek.

Prokuratura chce zarzucić Ziobrze, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, aby zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro w 2012 roku
Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta
Zbigniew Ziobro
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
Dariusz Kubik
Zbigniew Ziobro
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Śmiszek: spodziewam się wielkiego show

Nie jest jasne, czy Zbigniew Ziobro przyjedzie na posiedzenie komisji regulaminowej i weźmie udział w obradach Sejmu. Sytuację komentowali politycy.

Wiceprzewodniczący Lewicy i europoseł Krzysztof Śmiszek powiedział, że "spodziewa się przede wszystkim wielkiego show, jak to w stylu pana Zbigniewa Ziobry".

- Od lat nas przyzwyczaił, że jeżeli już pojawia się w Sejmie, to z przytupem i takim nimbem ofiary prześladowanej przez demokratyczny rząd - powiedział. Jego zdaniem Ziobro pojawi się w Sejmie.

- Natomiast pytanie, co zrobi jutro, jeśli Sejm zdecyduje się na uchylenie immunitetu i wydanie zgody na tymczasowy areszt. Myślę, że tutaj wszystkie możliwości są dostępne i już szlaki zostały przetarte przez pana ministra (Marcina) Romanowskiego (byłego wiceministra sprawiedliwości - red.) - powiedział.

Wobec Romanowskiego, który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, sąd w grudniu ubiegłego roku wydał decyzję o aresztowaniu. Polityk PiS otrzymał jednak azyl polityczny na Węgrzech.

- Myślę, że będzie zwiedzał południowych sąsiadów, będzie zacieśniał więzy między Polakami i Węgrami, jak to w tym sławnym powiedzeniu. Tylko jest jeden problem. Jeśli ucieknie na Węgry, to ten azyl będzie tylko tymczasowy, bo już w kwietniu (Viktor) Orban przegra wybory - ocenił Śmiszek - Więc pytanie, co po Budapeszcie. Może Mińsk, a może Moskwa? - dodał.  

Kowalski: interesuje mnie to, żeby znaleźć większość do odrzucenia wniosku

Poseł PiS Janusz Kowalski powiedział, że rozmawiał w ostatnim czasie z Ziobrą. Zapytany, czy były minister pojawi się dziś w Sejmie, odparł, że "nie wie".

Kowalski dopytywany, czy go to nie interesuje, powiedział, że "interesuje go przede wszystkim to, żeby znaleźć większość do odrzucenia wniosku o areszt chorego człowieka i w tej sprawie rozmawia z różnymi posłami, żeby zachowali się w tej sprawie przyzwoicie".

Reporter TVN24 pytał także posła PiS Sebastiana Kaletę, czy Ziobro pojawi się w Sejmie. - Nie mam takich informacji. Pan minister Ziobro 25 lat walczył z mafiami bardzo skutecznie, więc sobie z (Donaldem) Tuskiem i (Waldemarem) Żurkiem również poradzi - powiedział.

"Interesuje mnie to, żeby znaleźć większość do odrzucenia wniosku"
Źródło: TVN24

Urbaniak: komisja może obradować bez Ziobry

Szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO) zaznaczył, że "regulamin na szczęście stanowi tak, że czy pan Ziobro będzie, czy go nie będzie, komisja może obradować".

Dodał, że jeżeli Ziobro pojawi się na posiedzeniu komisji, będzie mógł zabrać głos. - Procedura jest wyraźnie opisana w tej początkowej fazie. Pierwszy zabiera głos wnioskodawca, czyli przedstawiciel Prokuratury Krajowej. Drugi głos zabiera poseł, którego wniosek dotyczy, czyli w tym przypadku Zbigniew Ziobro i obrońca wybrany spośród posłów - mówił.

- A później już idziemy normalnym trybem sejmowym, komisyjnym, czyli otwiera się dyskusja i można zabierać głos - dodał.

Urbaniak: komisja może obradować bez Ziobry
Źródło: TVN24

W czwartek po godzinie 13 Ziobro wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów. Jak twierdzą, stało się to w Budapeszcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ziobro zabrał głos. "Spotykam się tu z państwem..."

Ziobro zabrał głos. "Spotykam się tu z państwem..."

Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta

Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta

Ziobro: wniosek o uchylenie immunitetu prawnie nieskuteczny

Sam Ziobro ocenił we wtorek we wpisie na platformie X, że "wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mu immunitetu podpisała inna osoba, a minister Żurek, wysyłając pismo do Sejmu, poświadczył nieprawdę".

"Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" - ocenił były minister sprawiedliwości.

Zamieścił na X też zawiadomienie, które on i inny poseł PiS Marcin Warchoł złożyli w imieniu klubu PiS do prokuratury. W piśmie obaj podnoszą, że skierowany do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt sugeruje, iż wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Piotr Woźniak - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr,js/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroKrzysztof ŚmiszekJanusz Kowalski
Czytaj także:
Władysław Frasyniuk w sądzie we Wrocławiu
Wyrok w sprawie Władysława Frasyniuka. Był oskarżony o znieważenie żołnierzy
Wrocław
Uciekał przed policją
Pościg za pijanym kierowcą. Policjanci musieli zajechać mu drogę. Nagranie
Białystok
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Michał Istel
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
WARSZAWA
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Prezydentka padła ofiarą molestowania w trakcie spotkania z wyborcami
Świat
Władimir Putin
Wewnętrzne rozgrywki na Kremlu. Putin uderzył w byłych zwolenników
Świat
Wywiad wojskowy Ukrainy, lokomotywy, atak
Rosyjscy partyzanci puścili z dymem dziesiątki lokomotyw
Świat
imageTitle
Rozlosowano grupy ATP Finals. Walka o jedno miejsce wciąż trwa
EUROSPORT
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
METEO
Ruszył proces kobiety oskarżonej o zabójstwo syna
Wyrok dla matki za uduszenie ośmioletniego syna
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Ziobro zabrał głos. "Spotykam się tu z państwem..."
Polska
Czarzasty
Czarzasty do Ziobry: Śmierć Barbary Blidy. Pamiętasz?
Polska
Sprawą zajmuje się policja (zdjęcie ilustracyjne)
Jeszcze wczoraj z nimi rozmawiał. Dziś znalazł w mieszkaniu ich ciała
Poznań
imageTitle
Śmierć Maradony. W marcu ruszy nowy proces
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali nożownika kilkadziesiąt minut po ataku
Nożownik zaatakował przypadkowego mężczyznę
Lubuskie
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja
BIZNES
shutterstock_2392604507
Lekarze alarmują: kryterium ceny może kosztować zdrowie polskich dzieci
Piotr Wójcik
shutterstock_1927105772
Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Anna Bielecka
Zbigniew Ziobro
Dzień Ziobry. Co wydarzy się dzisiaj w Sejmie
Polska
19-latka przy ograniczeniu 40 km/h jechała z prędkością 91 km/h
Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy
Wrocław
Lamine Yamal, kolejny geniusz futbolu
Cudowne dziecko z kłopotami
Przemysław Kuwał
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
BIZNES
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
"Zdumiewające zeznania" po zuchwałej kradzieży w Luwrze
Świat
ABW
Był na "patriotycznej domówce" z politykami PiS, ma postępowanie dyscyplinarne
Polska
Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu
Uciekali po włamaniu, a z samochodu wyrzucali skradzione przedmioty
Łódź
Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
On po uderzeniu stracił przytomność, ona padła na jezdnię. Policja szuka sprawcy
Kraków
Kierowca sam założył blokadę na swoje auto. Chciał uniknąć mandatu
Założył blokadę na swoje auto. To miał być sposób na mandat
Trójmiasto
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
"Wielki Bu" już w Polsce
Lublin
Zbigniew Ziobro w 2012 roku
Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta
Polska
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica