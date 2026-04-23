Polska Immunitety polskich europosłów. Ruch komisji Parlamentu Europejskiego Kuba Koprzywa |

Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Relacja Macieja Sokołowskiego (26.03.2026) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W głosowaniu uczestniczył europoseł KO Michał Wawrykiewicz, który w rozmowie z tvn24.pl potwierdził decyzję Komisji Prawnej PE. Wyjaśnił też, czego dotyczyły poszczególne wnioski o uchylenie immunitetu.

Jakich spraw dotyczyły wnioski?

- Wniosek w sprawie Patryka Jakiego dotyczy prywatnego aktu oskarżenia ze strony Igora Tulei. Sędzia oskarżył Jakiego o zniesławienie za twierdzenia o rzekomych powiązaniach sędziego z Platformą Obywatelską i świadomym wydawaniu zgody na inwigilację Pegasusem - powiedział Wawrykiewicz.

Sprawa Tomasza Buczka również dotyczy prywatnego aktu oskarżenia i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z dziennikarek - wyjaśnił europoseł KO.

- Wniosek w sprawie Grzegorza Brauna dotyczy wydarzeń w Jedwabnem i zakłócania obchodów uroczystości upamiętniającej masakrę polskich Żydów - przekazał Wawrykiewicz.

Decyzja Komisji Prawnej w sprawie Daniela Obajtka dotyczy dwóch kwestii - składania fałszywych zeznań przed sądem dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu jednego numeru tygodnika "Nie" - poinformował europoseł KO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trzem polskim europosłom grozi utrata immunitetu. Ruszyła procedura

Wawrykiewicz przekazał, że głosowanie izby w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu w Strasburgu.

Proces uchylania immunitetu europosłowi

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej (JURI) w europarlamencie, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, ale zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest poddawany pod głosowanie całej izby. PE podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

OGLĄDAJ: Braun i jego ludzie w sanktuarium. "Kościół za mało się odcina" Zobacz cały materiał