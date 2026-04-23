Immunitety polskich europosłów. Ruch komisji Parlamentu Europejskiego
W głosowaniu uczestniczył europoseł KO Michał Wawrykiewicz, który w rozmowie z tvn24.pl potwierdził decyzję Komisji Prawnej PE. Wyjaśnił też, czego dotyczyły poszczególne wnioski o uchylenie immunitetu.
Jakich spraw dotyczyły wnioski?
- Wniosek w sprawie Patryka Jakiego dotyczy prywatnego aktu oskarżenia ze strony Igora Tulei. Sędzia oskarżył Jakiego o zniesławienie za twierdzenia o rzekomych powiązaniach sędziego z Platformą Obywatelską i świadomym wydawaniu zgody na inwigilację Pegasusem - powiedział Wawrykiewicz.
Sprawa Tomasza Buczka również dotyczy prywatnego aktu oskarżenia i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z dziennikarek - wyjaśnił europoseł KO.
- Wniosek w sprawie Grzegorza Brauna dotyczy wydarzeń w Jedwabnem i zakłócania obchodów uroczystości upamiętniającej masakrę polskich Żydów - przekazał Wawrykiewicz.
Decyzja Komisji Prawnej w sprawie Daniela Obajtka dotyczy dwóch kwestii - składania fałszywych zeznań przed sądem dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu jednego numeru tygodnika "Nie" - poinformował europoseł KO.
Wawrykiewicz przekazał, że głosowanie izby w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu w Strasburgu.
Proces uchylania immunitetu europosłowi
Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej (JURI) w europarlamencie, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, ale zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest poddawany pod głosowanie całej izby. PE podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Unia Europejska