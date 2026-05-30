Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kolejne umowy w ramach SAFE podpisane. Gasiuk-Pihowicz: refleksji u prezydenta nie będzie

|
Kamila Gasiuk Pichowicz i Jakub Stefaniak
Gasiuk-Pihowicz o programie SAFE. "Fakty pokazują bardzo jasno, że my się absolutnie rozpędzamy"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W sobotę podpisano 29 umów w ramach programu SAFE. Goście "Faktów po Faktach" Kamila Gasiuk-Pihowicz i Jakub Stefaniak byli pytani, czy będzie na ten temat refleksja w pałacu prezydenckim lub Prawie i Sprawiedliwości. Komentowali też zapowiedź odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego.

Oglądaj "Fakty po Faktach" codziennie o godzinie 19.25 na antenie TVN24 i TVN24 BiS lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Od trzech dni strona rządowa zawiera z zakładami zbrojeniowymi kontrakty dla polskiej armii, które będą finansowane z programu SAFE. W sobotę podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych.

Goście "Faktów po Faktach" w TVN24 byli pytani, czy w związku z ostatnimi wydarzeniami będzie refleksja w pałacu prezydenckim lub u polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy sprzeciwiali się programowi SAFE. - Myślę, że tej refleksji nie będzie, chociażby dlatego, że to były po prostu udawane dąsy tylko po to, aby włożyć kij w szprychy rządowi Donalda Tuska - oceniła europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Stefaniak: gdyby PiS wymyślił program SAFE, to byłby świetny

- Fakty pokazują bardzo jasno, że my się absolutnie rozpędzamy. 62 umowy, 72 godziny, ponad 120 miliardów zakontraktowanych pieniędzy, z czego 60 miliardów idzie do Huty Stalowa Wola i to po prostu pokazuje różnicę. My się zajmujemy Polską, a prezydent zajmuje się sam sobą - mówiła.

24 min
Znaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS

Czarno na białym

Gasiuk-Pihowicz zwróciła również uwagę, że Huta Stalowa Wola otrzyma miej więcej tyle miliardów, ile z programu SAFE dostaje Francja.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak (PSL) ocenił, że rząd przez trzy dni zrobił więcej niż PiS przez osiem lat pełnienia władzy. - To jest chyba główna wada programu SAFE. Myślę, że wadą jest też to, że nie wymyśliło go PiS. Gdyby było odwrotnie, to program byłby świetny - powiedział.

Wołodymyr Zełenski i Order Orła Białego

W piątek prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, bo ukraiński przywódca ogłosił, że jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę "Bohaterów UPA".

Gasiuk-Pihowicz decyzję Zełenskiego określiła jako "bardzo złą". - Zbrodnia wołyńska zasługuje na potępienie i my nigdy tego tematu nie zostawimy. Słusznie mówi Donald Tusk, że jeżeli skupimy się na tych sporach z przeszłości, to ktoś wygra przyszłość. Ten ktoś to jest Rosja i mam nadzieję, że prezydent Zełenski to zrozumie - przyznała.

Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos

Świat

Dopytywana, czy liczy na to, że prezydent Ukrainy wycofa się ze swojej decyzji, europosłanka KO powiedziała, że "zaczęła tę dyskusję Ukraina". - Liczę na to, że Ukraina zrobi krok w tył - mówiła. Stefaniak zapowiedział natomiast, że rząd "na pewno tej sprawy nie zostawi".

Przypomniał również, że decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego podejmie kapituła. - Pan prezydent oczywiście wyszedł przed szereg po to, żeby już politycznie na tym próbować jakiś kapitał zbijać, więc my tonujemy emocje. Poczekajmy na to, co będzie się działo i wtedy będzie decyzja kancelarii premiera - powiedział Stefaniak.

Czy prezydent może odebrać Order Orła Białego?

Prezydent może odebrać Order Orła Białego z własnej inicjatywy. Zezwala mu na to art. 36 ustawy o orderach i odznaczeniach. Pozbawienie orderu jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy order nadano w wyniku wprowadzenia w błąd lub odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu.

Po podjęciu decyzji prezydent musi zwrócić się tylko do Kapituły Orderu Orła Białego z wnioskiem o wydanie opinii. Obecny skład kapituły to: Michał Kleiber (Kanclerz Orderu), Zofia Romaszewska (sekretarz), Adam Bujak, Bronisław Wildstein i Karol Nawrocki jako Wielki Mistrz Orderu. Opinia tego ciała nie jest wiążąca dla głowy państwa.

52 min
Historia rzezi wołyńskiej, która dzieli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Historia rzezi wołyńskiej, która dzieli

TVN24+ Originals

Co istotne, kiedy prezydent wyda postanowienie o odebraniu orderu, musi jeszcze podpisać je premier. Wynika to z zapisów konstytucji, która stanowi, że "akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera". Z takiej konieczności zwolnione jest nadawanie odznaczeń, ale odbieranie wymaga już kontrasygnaty.

Jak zauważa więc w swojej pracy "Pozbawienie orderu lub odznaczenia przez Prezydenta RP" dr Mateusz Radajewski, konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, "pozbawienie orderu lub odznaczenia nie jest jedynie decyzją Prezydenta RP, lecz wymaga także zgody Prezesa Rady Ministrów". Prezydenckie postanowienie kontrasygnowane przez premiera publikuje się w Monitorze Polskim.

OGLĄDAJ: "Nie odpuścimy tego tematu" - politycy o zgrzycie w relacjach polsko-ukraińskich
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEPrezydent RPKarol NawrockiKoalicja ObywatelskaPolskie Stronnictwo LudoweUkrainaWołodymyr Zełenski
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zniszczenia na Opolszczyźnie
Poważne zniszczenia na Opolszczyźnie. To mogła być trąba powietrzna
METEO
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Akt wandalizmu przed polskim konsulatem. "Traktujemy to bardzo poważnie"
Kamila Grenczyn
Deszcz, noc, opady
Noc przyniesie deszcz. Jaka pogoda czeka nas w niedzielę
METEO
Zdarzenie na A2, Nowy Tomyśl (Wielkopolskie)
Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Są objazdy
Polska
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat w areszcie. Informował o zamachach, w domu miał "spory arsenał"
Robert Zieliński
Tusk i Kosiniak-Kamysz
"Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa"
BIZNES
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
Polska
Grom nagrany z werandy
Tajemniczy huk w środku dnia. "Co to było, do diabła?!"
METEO
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
Świat
Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa [zdjęcie ilustracyjne]
33 skrzynie w lesie. Nie wiedzą, kto je porzucił
Olsztyn
Burza, chmury
Za nami burzowa sobota
METEO
imageTitle
Wielka sensacja na koniec dnia. Gauff nie obroni tytułu w Paryżu
EUROSPORT
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
46 min
pc
Decyzja prezydenta "bardzo ucieszy Putina"
Dwie strony
36 min
pc
"Już się nie da zrzucić na Bidena". Trump w pułapce własnej retoryki
Rozmowy na szczycie
Aleksandra Leo i Kazimierz Smoliński
Co z traktatem z Wielką Brytanią? "Prezydent popełnił już raz ten błąd"
Kropka nad i
Ktoś oślepiał załogę śmigłowca LPR-u laserem (zdjęcie ilustracyjne)
"Celowanie w statki powietrzne jest karalne". Incydent nad szpitalem
Alicja Glinianowicz
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
Czarno na białym
GettyImages-2278936494
PSG - Arsenal w finale Ligi Mistrzów [RELACJA]
EUROSPORT
Żaba rycząca
Powróciła po paru latach. Jej ryk może nieść się po okolicy
METEO
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
imageTitle
Paris Saint-Germain znów górą w Lidze Mistrzów. Zdecydowały rzuty karne
EUROSPORT
11 min
posel witczak
Poseł wynajmuje auto za 4,5 tysiąca miesięcznie. Tak się tłumaczy
Sejm Wita
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
Polska
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
Polska
Donald Trump
Biały Dom o stanie zdrowia Donalda Trumpa
Świat
imageTitle
Nieoczekiwany problem Chwalińskiej . "Mam nadzieję, że są wolne miejsca"
EUROSPORT
shutterstock_2782875247
Co przyniesie początek meteorologicznego lata? Pogoda na Boże Ciało
METEO
imageTitle
Po skoku o tyczce nie trafił w materac. Poważne obrażenia
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica