Koalicja Obywatelska nie pójdzie do prezydenta. Nowacka tłumaczy

W piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkania "będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" - wyjaśnił Leśkiewicz. Choć wcześniej pojawiały się różne sygnały, we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że na spotkaniu nie pojawi się przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka o decyzji KO: nie nazwałabym tego zmianą zdania

W środowym wydaniu programu "Jeden na jeden” w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka była pytana, dlaczego jej ugrupowanie zmieniło zdanie w sprawie spotkania z prezydentem.

- Nie nazwałabym tego zmianą zdania - odparła ministra. - Oficjalna decyzja klubu była taka, że klub nie będzie brał udziału w tym spotkaniu - dodała.

Prowadząca program Agata Adamek dociekała, dlaczego Koalicja Obywatelska podjęła taką decyzję. - Jest pewien porządek i ład konstytucyjny. Jeżeli pan prezydent lub jego ludzie mają jakieś pytania, to znają drogę formalną. Pan prezydent próbuje w różny sposób podważać konstytucyjny rozdział władzy i pod pozorem miłych spotkań pokazywać, że oto on stanowi centrum władzy w Polsce. No nie, nie stanowi - zaznaczyła Nowacka.

Nowacka: prezydent chce błyszczeć

Zdaniem szefowej resortu edukacji spotkania z Karolem Nawrockim "niczego nie przynoszą". - My cały czas namawiamy ludzi pana prezydenta, którzy są tak chętni do wypowiedzi na każdy temat, na temat naszych ustaw, żeby brali udział na przykład w pracach komisji - mówiła. Jej zdaniem, środowiska głowy państwa uczestnictwo w tych pracach "zupełnie nie interesuje". - Ich nie interesuje realna praca merytoryczna. Potem weta (prezydenta - red.) są, jakie są, czyli bez sensu i odbiegające od rzeczywistości - oceniła.

Była również pytana, jaki jest według niej cel prezydenta w organizacji spotkań. - Prezydent chce błyszczeć, ogniskować na sobie uwagę mediów - odpowiedziała. - A realnie, przypomnę, w kompetencjach prezydenta nie ma spotkań ze wszystkimi, kto mu przyjdzie do głowy, jeżeli ten ktoś nie ma takiej woli - wskazała Nowacka.

- Decyzja przewodniczącego Zbigniewa Konwińskiego (szefa klubu - red,) i klubu Koalicji Obywatelskiej jest taka, że nie widzimy zasadności uczestniczenia w takim spotkaniu. Po prostu klubu Koalicji tam nie będzie - skwitowała ministra edukacji.

