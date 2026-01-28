Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Koalicja Obywatelska nie pójdzie do prezydenta. Nowacka tłumaczy

28 0730 jnj gosc-0001
Nowacka: prezydent próbuje podważać konstytucyjny rozdział władzy
Źródło: TVN24
Pan prezydent próbuje w różny sposób podważać konstytucyjny rozdział władzy i pod pozorem miłych spotkań pokazywać, że on stanowi centrum władzy - mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w "Jeden na jeden" w TVN24. Przekazała, że Koalicja Obywatelska podjęła decyzję, by nie uczestniczyć w spotkaniu z Nawrockim.

W piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkania "będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" - wyjaśnił Leśkiewicz. Choć wcześniej pojawiały się różne sygnały, we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że na spotkaniu nie pojawi się przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka o decyzji KO: nie nazwałabym tego zmianą zdania

W środowym wydaniu programu "Jeden na jeden” w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka była pytana, dlaczego jej ugrupowanie zmieniło zdanie w sprawie spotkania z prezydentem.

- Nie nazwałabym tego zmianą zdania - odparła ministra. - Oficjalna decyzja klubu była taka, że klub nie będzie brał udziału w tym spotkaniu - dodała.

Prowadząca program Agata Adamek dociekała, dlaczego Koalicja Obywatelska podjęła taką decyzję. - Jest pewien porządek i ład konstytucyjny. Jeżeli pan prezydent lub jego ludzie mają jakieś pytania, to znają drogę formalną. Pan prezydent próbuje w różny sposób podważać konstytucyjny rozdział władzy i pod pozorem miłych spotkań pokazywać, że oto on stanowi centrum władzy w Polsce. No nie, nie stanowi - zaznaczyła Nowacka.

Nowacka: prezydent chce błyszczeć

Zdaniem szefowej resortu edukacji spotkania z Karolem Nawrockim "niczego nie przynoszą". - My cały czas namawiamy ludzi pana prezydenta, którzy są tak chętni do wypowiedzi na każdy temat, na temat naszych ustaw, żeby brali udział na przykład w pracach komisji - mówiła. Jej zdaniem, środowiska głowy państwa uczestnictwo w tych pracach "zupełnie nie interesuje". - Ich nie interesuje realna praca merytoryczna. Potem weta (prezydenta - red.) są, jakie są, czyli bez sensu i odbiegające od rzeczywistości - oceniła.

Była również pytana, jaki jest według niej cel prezydenta w organizacji spotkań. - Prezydent chce błyszczeć, ogniskować na sobie uwagę mediów - odpowiedziała. - A realnie, przypomnę, w kompetencjach prezydenta nie ma spotkań ze wszystkimi, kto mu przyjdzie do głowy, jeżeli ten ktoś nie ma takiej woli - wskazała Nowacka.

- Decyzja przewodniczącego Zbigniewa Konwińskiego (szefa klubu - red,) i klubu Koalicji Obywatelskiej jest taka, że nie widzimy zasadności uczestniczenia w takim spotkaniu. Po prostu klubu Koalicji tam nie będzie - skwitowała ministra edukacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Barbara NowackaMinisterstwo Edukacji NarodowejKarol NawrockiKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Szczury w kamienicy w centrum Szczecina
Szczury patoinfluencerki opanowały kamienicę w centrum miasta. Odłowiono już setki
Bartłomiej Plewnia
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
"Silna, odwrotna korelacja". Padł kolejny rekord
BIZNES
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
"Wszystkie statki są zagrożone". Apel o zaostrzenie walki z flotą cieni
Świat
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Tramwaje w Szczecinie nie kursują
Trzeci dzień kłopotów tramwajów w Szczecinie. "Natura dalej wygrywa"
Szczecin
Musett nie był w stanie grać
Dramat na korcie. Prowadził z Djokoviciem 2-0 w setach i poddał mecz
EUROSPORT
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
BIZNES
Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem
Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"
METEO
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
WARSZAWA
Donald Trump
"NYT": bliskie związki z Trumpem stają się balastem dla skrajnej prawicy w Europie
Świat
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
BIZNES
Śnieg w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
WARSZAWA
imageTitle
Mocne słowa Świątek. "Jesteśmy tenisistami czy zwierzętami w zoo?"
EUROSPORT
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
BIZNES
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Donald Trump
Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"
Świat
imageTitle
Liga Mistrzów przed ostatnią kolejką. Polacy liczą na awans
EUROSPORT
Kuba, Hawana
Trump: Kuba wkrótce upadnie
Świat
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Proklemlowski aktywista skazany na dziesięć lat więzienia
Świat
Peter Szijjarto
Szef MSZ Węgier: dopóki rządzimy, Ukraina nie będzie w Unii
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Monika Winiarska
Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Media: w protestach w Iranie mogło zginąć ponad 36 tysięcy osób
Świat
imageTitle
Pogromczyni Świątek poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
Francuski lotniskowiec wyruszył na ćwiczenia na Atlantyku
Świat
imageTitle
"Nie mam do siebie pretensji. Jak się gra tak agresywnie, błędy się pojawiają"
EUROSPORT
Atak nożownika w Ustce
Tragedia w Ustce, rosyjski atak na pociąg, poszukiwania Polki na Malcie
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Świątek nie mogła uwierzyć po tym zagraniu. "Kartka papieru, o włos"
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński nie do zatrzymania. Ma półfinał w deblu
EUROSPORT
imageTitle
Świątek żegna się z Melbourne. Rybakina nie do przejścia
EUROSPORT
Iga Świątek
Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Relacja
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica