"Partie opozycyjne wdzięczą się jak podczas wyborów miss. Poprawiają sobie makijaż i podkładają nogi koleżance"

Opozycja może wygrać, jeśli będzie pachniała władzą, jak będzie jawić się jako siła, która potrafi harmonizować różne interesy - powiedział w "Faktach po Faktach" były premier, obecny eurodeputowany Leszek Miller. Zdaniem polityka SLD po stronie opozycji przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi powinna powstać "jedna lista". - Jeżeli dla coraz większej liczby Polaków będzie jasne, że zjednoczona opozycja może dojść do władzy, to coraz więcej ludzi będzie chciało się z taką formacją wiązać - ocenił.

W sobotę odbyła się wspólna konferencja przewodniczącego PO Borysa Budki oraz prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego. Budka mówił, że Platforma Obywatelska proponuje opozycji rozmowę o przyszłości Polski oraz stworzenie Koalicji 276. Wyjaśnił, że 276 to liczba posłów potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, by - jak mówił - móc realizować zmiany w Polsce.