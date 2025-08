Poślizgnęła się na malinach. Odszkodowania w amerykańskim stylu

Pozasądowa ścieżka do uzyskania odszkodowania za błąd lekarski Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 1992 roku 79-letnia Stella Liebeck kupiła gorącą kawę w restauracji McDonald's. Następnie przypadkowo wylała ją sobie na kolana i doznała oparzeń trzeciego stopnia. W szpitalu przebywała osiem dni. Przeszczepiono jej skórę, a leczenie oparzeń trwało w sumie dwa lata.

Kobieta chciała uzyskać od McDonald's kwotę 20 tysięcy dolarów na pokrycie kosztów leczenia. Kiedy firma odmówiła, adwokat Liebeck wniósł pozew do sądu, oskarżając sieć o rażące zaniedbanie. W rezultacie Liebeck miała otrzymać odszkodowanie w wysokości 2,8 miliona dolarów, które później zostało zmniejszone do 640 tysięcy dolarów. Zanim jednak doszło do rozpatrzenia apelacji, strony ustaliły poufną kwotę odszkodowania.

W marcu bieżącego roku ława przysięgłych w Kalifornii uznała, że Starbucks ma zapłacić 50 milionów dolarów odszkodowania kierowcy, który poparzył się gorącym napojem z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia wieczka jednorazowego kubka.

Do zdarzenia doszło, gdy Michael Garcia odbierał napoje w punkcie drive-through w Los Angeles. Jak opisano w pozwie złożonym w 2020 roku, poszkodowany mężczyzna miał "doznać poważnych oparzeń i uszkodzeń nerwów w genitaliach".

To tylko niektóre przypadki przyznawania odszkodowań w USA. Takie roszczenia często określane są jako zaskakujące lub absurdalne. Choć budzą kontrowersje, to ilustrują pewne aspekty amerykańskiego systemu prawnego i kultury dochodzenia roszczeń.

- W Polsce też mamy odszkodowania w stylu amerykańskim - opowiada w rozmowie TVN24+ Piotr Stosio, radca prawny.