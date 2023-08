"Mamy wielki kryzys zaufania pacjentów do organów państwa". Karolina Kowalska o zaleceniach dla nowej minister

Mamy wielki kryzys zaufania pacjentów do organów państwa, który musi zostać zażegnany - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Karolina Kowalska, redaktor naczelna "Gazety Lekarskiej". Jak powiedziała, następczyni Adama Niedzielskiego Katarzyna Sójka "przyszła na chwilę", ale "ma szansę jeszcze jakoś podreperować twarz Ministerstwa Zdrowia i zaufanie Polaków do systemu". O tym, czym należy się zająć w systemie ochrony zdrowia mówił także doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski został we wtorek odwołany ze swojej funkcji. Jego miejsce ma zająć lekarka i posłanka PiS Katarzyna Sójka.

Karolina Kowalska, redaktor naczelna "Gazety Lekarskiej" została zapytana w środę w "Faktach po Faktach", jakie trzy najważniejsze pożary do ugaszenia będzie miała nowa minister.

- Receptomaty, czyli zniesienie tych bezprawnie wprowadzonych limitów na wypisywanie recept na środki psychotropowe. Pamiętajmy, że ten kryzys tak naprawdę doprowadził do dymisji ministra Niedzielskiego - powiedziała. Wskazała, że druga sprawa powiązana z tym kryzysem, to "pilna kontrola związana z ujawnieniem danych doktora Piotra Pisuli, czyli kontrola ministerialna w Centrum e-Zdrowie i później ujawnienie tej kontroli".

- To, o czym ja teraz mówię, to są zalecenia dla pani minister opracowane przez Naczelną Izbę Lekarską - zaznaczyła Kowalska. Dodała, że NIL opublikowana w środę po południu taką listę.

Kowalska podkreśliła, że "mamy wielki kryzys zaufania pacjentów do organów państwa, pacjentów do właściwie miejsca, w którym są gromadzone dane medyczne o nas wszystkich". Dodała, że on "musi zostać zażegnany".

- Ja bym się nie zdziwiła, gdyby część pacjentów bała się teraz chodzić do lekarzy, szczególnie pacjentów, którzy potrzebują takich leków psychiatrycznych, psychotropowych, ze względu na to, że będą się bali, że z jakiegoś powodu te dane i ta informacja o tym, że potrzebują takich leków, zostanie ujawniona - mówiła.

Jako kolejną kwestię do rozwiązania wymieniła tę "związaną z przyznawaniem prawa wykonywania zawodu lekarzom spoza Unii Europejskiej". - Teraz troszeczkę to jest nieuporządkowane. Nadal mamy problem kwalifikacji tych lekarzy. Przyjeżdża do nas mnóstwo lekarzy, którzy otrzymują prawo wykonywania zawodu - powiedziała.

Dodała, że "próbują się do nas dostać i leczyć nas osoby, które niekoniecznie są tak wykwalifikowane, jak polscy lekarze".

Borkowski: kolejki w Polsce skróciłyby się o połowę

Zdaniem doktora nauk farmaceutycznych Leszka Borkowskiego ze Szpitala Bródnowskiego, byłego Prezes Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych "trzeba zmienić wycenę świadczeń. - Wadliwa wycena świadczeń powoduje, że bardzo dobry i dobry management szpitali w Polsce, który jest, nie jest w stanie prawidłowo prowadzić szpitali i wszystkie szpitale popadają w zadłużeni - ocenił.

- Druga rzecz, kontraktacja. Zabawa polega na tym, że szpitalowi narzuca się, że może przyjąć tylu i tylu pacjentów, a więcej nie. Gdybyśmy inaczej podeszli do tego problemu, to kolejki w Polsce skróciłyby się o połowę. Tylko trzeba również pamiętać o tym, że nie może pacjent nagły, ten, który idzie na ostro, czy pacjent z wypadku, zabierać miejsce pacjentowi planowemu - mówił.

- Dzisiaj jest tak, że jak pacjent planowy już, już szykuje się, że pójdzie do szpitala po półrocznym oczekiwaniu, okazuje się, że coś się zdarzyło i przyszli pacjenci "na ostro" i on musi czekać. To jest niedobre - dodał.

Borkowski podkreślał też, że "środowisko pracowników ochrony zdrowia starzeje się". - Trzeba się zastanowić, jak odmłodzić [środowisko - przyp. red.], bo jak przyjdzie tsunami różnych chorób onkologicznych, autoimmunologicznych chorób czy kardiologicznych, to sobie nie poradzimy w przyszłości - powiedział.

- Trzeba by scedować pewne obciążenia, które są oparte na lekarzach, na inne grupy zawodowe - dodał.

Kowalska: nowa minister przyszła na chwilę, ale ma szansę podreperować twarz resortu

Kowalska powiedziała, że Sójka "przyszła na stanowisko na chwilę". - Pewnie nie będzie czasu na to, żeby znieść limity [ograniczające przyjęcie pacjentów - przyp. red.], ale myślę, że ma szansę jeszcze jakoś podreperować twarz Ministerstwa Zdrowia i zaufanie Polaków, nie tyle do lekarzy, co do systemu i wyjaśnić sprawę [z ujawnieniem danych lekarza i informacji o leku - przyp. red.] - oceniła.

Niedzielski ujawnił, co przepisał sobie lekarz

Kilka dni przed dymisją Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula - członek prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który w czwartkowym materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów z dostępem do recept - przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Z tego względu był mocno krytykowany przez środowiska lekarskie i opozycję, zarzucano mu złamanie tajemnicy lekarskiej i procedur w ministerstwie.

