Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Estonii. "Wyraził wsparcie"
"Prezydent RP Karol Nawrocki i Prezydent Estonii Alar Karis omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, w tym ostatnie wydarzenia związane z wtargnięciem dronów w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich" - przekazała we wtorek kancelaria prezydenta.
Jak czytamy, prezydent Nawrocki "wyraził wsparcie dla Litwy, Łotwy i Estonii, podkreślając, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest obecnie kluczowe". Z kolei prezydent Karis podziękował sojuszniczemu lotnictwu operującemu w ramach NATO Baltic Air Policing Mission, "w tym za deklarację Polski dotyczącą oddelegowania polskich myśliwców do estońskiej bazy w Amari w ramach tej misji".
Drony nad państwami bałtyckimi
W ostatnim tygodniu nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców na granicy Unii Europejskiej z Rosją, szczególnie w krajach bałtyckich. 19 maja estońską przestrzeń powietrzną naruszył dron, który zestrzeliły rumuńskie myśliwce F-16 pełniące misję NATO na Litwie. Tego dnia Łotwa poinformowała o dronie, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. Z kolei 20 maja z powodu możliwego wykrycia drona zamknięto na godzinę przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie.
Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie. Jak oświadczył we wtorek rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj, "wbrew moskiewskiej propagandzie te państwa nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję". Dodał, że Ukraina też nigdy o to nie prosiła.