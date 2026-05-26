Polska Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Estonii. "Wyraził wsparcie" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Obce drony wleciały na Łotwę z terytorium Rosji (07.05.2026) Źródło wideo: TVN24, eng.lsm.lv Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Prezydent RP Karol Nawrocki i Prezydent Estonii Alar Karis omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, w tym ostatnie wydarzenia związane z wtargnięciem dronów w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich" - przekazała we wtorek kancelaria prezydenta.

Jak czytamy, prezydent Nawrocki "wyraził wsparcie dla Litwy, Łotwy i Estonii, podkreślając, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest obecnie kluczowe". Z kolei prezydent Karis podziękował sojuszniczemu lotnictwu operującemu w ramach NATO Baltic Air Policing Mission, "w tym za deklarację Polski dotyczącą oddelegowania polskich myśliwców do estońskiej bazy w Amari w ramach tej misji".

Prezydent @NawrockiKn rozmawiał z Prezydentem Estonii @AlarKaris m. in. na temat wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich.



Prezydenci RP Karol Nawrocki i Prezydent Estonii Alar Karis omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, w tym… pic.twitter.com/IB7jaNnBU1 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 26, 2026 Rozwiń Źródło: X/

Drony nad państwami bałtyckimi

W ostatnim tygodniu nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców na granicy Unii Europejskiej z Rosją, szczególnie w krajach bałtyckich. 19 maja estońską przestrzeń powietrzną naruszył dron, który zestrzeliły rumuńskie myśliwce F-16 pełniące misję NATO na Litwie. Tego dnia Łotwa poinformowała o dronie, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. Z kolei 20 maja z powodu możliwego wykrycia drona zamknięto na godzinę przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie.

Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie. Jak oświadczył we wtorek rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj, "wbrew moskiewskiej propagandzie te państwa nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję". Dodał, że Ukraina też nigdy o to nie prosiła.