Nawrocki rozmawiał z Trumpem i europejskimi przywódcami

Kancelaria prezydenta podała w środę po godzinie 15, że prezydent Nawrocki reprezentuje Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta USA z europejskimi liderami przed spotkaniem na Alasce. Nie jest jasne, w jakim dokładnie gronie toczy się ta rozmowa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że nie uczestniczy w niej premier Donald Tusk.
Tusk brał udział we wcześniejszej wideokonferencji z liderami państw Unii Europejskiej i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
W tej rozmowie - jak podawał Reuters - poza Tuskiem i Zełenskim wzięli udział też przedstawiciele Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Unii Europejskiej i szef NATO. Agencja podała, że przywódcy mieli omówić swoją propozycję dla Trumpa w obliczu piątkowego spotkania z Władimirem Putinem.
Autorka/Autor: tas/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X