Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki rozmawiał z Trumpem i europejskimi przywódcami

nawrocki
Dlaczego Alaska? Doktor Fatalski o "kluczu do zrozumienia" wyboru miejsca spotkania Trumpa i Putina
Źródło: TVN24
Kancelaria prezydenta poinformowała o udziale Karola Nawrockiego w rozmowie z Donaldem Trumpem i europejskimi liderami. Wcześniej z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy rozmawiał premier Donald Tusk.

Kancelaria prezydenta podała w środę po godzinie 15, że prezydent Nawrocki reprezentuje Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta USA z europejskimi liderami przed spotkaniem na Alasce. Nie jest jasne, w jakim dokładnie gronie toczy się ta rozmowa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że nie uczestniczy w niej premier Donald Tusk.

Tusk brał udział we wcześniejszej wideokonferencji z liderami państw Unii Europejskiej i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W tej rozmowie - jak podawał Reuters - poza Tuskiem i Zełenskim wzięli udział też przedstawiciele Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Unii Europejskiej i szef NATO. Agencja podała, że przywódcy mieli omówić swoją propozycję dla Trumpa w obliczu piątkowego spotkania z Władimirem Putinem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X

Udostępnij:
Czytaj także:
Stwardnienie rozsiane, zmęczenie, problemy ze wzrokiem
Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?
Zuzanna Kuffel
Lokatorzy walczą ze sobą w jednym z bloków w Bydgoszczy
Konflikt lokatorów bloku i siano na klatce schodowej
Kujawsko-Pomorskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polskie F-16 przejdą modernizację. "Wielki kontrakt"
BIZNES
Upał na horyzoncie
Julia przyniosła nam upał. Już wkrótce aura się zmieni
METEO
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
WARSZAWA
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. Tak działa rosyjska dezinformacja
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"
Gabriela Sieczkowska
zakopane shutterstock_2312950289_1
"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki
BIZNES
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Jechał wolno, kierowca z tyłu zaczął trąbić. Awantura i śmierć 70-latka
Poznań
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
Polska
Motocyklista uderzył w ciężarówkę. Nie udało się go uratować
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Na miejscu interweniowały służby
"10-latek, dzięki natychmiastowej reakcji, zapobiegł tragedii"
Poznań
Wybuch w fabryce w Quatro Barras w Brazylii
Ogromna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, zabici i ranni
Świat
Nigeria. Ćwiczą żołnierze sił specjalnych, 2018 rok
Drony znalazły "leśną twierdzę", w uderzeniu zabito ponad 100 osób 
Świat
Franek wrócił do domu
Znaleźli go przy śmietniku, Franek wrócił do domu
Wrocław
imageTitle
Misja igrzyska rozpoczęta. "Odbudować formę, może nie od zera, ale na nowych fundamentach"
EUROSPORT
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Propozycja nowego podatku w Polsce
BIZNES
Tajfun Podul przyniósł na Tajwan silny wiatr i opady
Zamknięto szkoły, stanęły lotniska. Podul uderzył
METEO
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
"Czy bawicie się w politykę?". Musk grozi pozwem
BIZNES
pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"
Polska
Potrącił pieszą
Na przejściu potrącił 84-latkę. Twierdzi, że zauważył ją w ostatniej chwili
Lublin
imageTitle
UEFA nie miała litości. Polskie kluby ukarane
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro, Marcin Sławecki, Sebastian Kaleta, Michał Woś, Marcin Warchoł
Badają "bardzo dziwne" działania z czasów PiS. Chodzi o "de facto służbę specjalną"
Polska
Lamborghini przechwycone przez londyńską policję
Dziesiątki supersamochodów przejęte na ulicach Londynu
Świat
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
WARSZAWA
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Wezwał karetkę, na ratowników rzucił się z nożem
Białystok
Pożar lasu na greckiej wyspie Chios
"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"
METEO
imageTitle
"Prezes złamał obietnicę". Ustępująca selekcjonerka przerwała milczenie
EUROSPORT
ślub małżeństwo para młoda
"Makijaż zrobiłam sama", "tort to dzieło babci"
Natalia Szostak
W ogniu stanęła hulajnoga elektryczna
Pożar hulajnogi w kamienicy. Ewakuowano mieszkańców
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica