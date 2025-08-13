Nawrocki rozmawiał z Trumpem i europejskimi przywódcami

Dlaczego Alaska? Doktor Fatalski o "kluczu do zrozumienia" wyboru miejsca spotkania Trumpa i Putina Źródło: TVN24

Kancelaria prezydenta podała w środę po godzinie 15, że prezydent Nawrocki reprezentuje Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta USA z europejskimi liderami przed spotkaniem na Alasce. Nie jest jasne, w jakim dokładnie gronie toczy się ta rozmowa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że nie uczestniczy w niej premier Donald Tusk.

Prezydent RP @NawrockiKn reprezentuje Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta USA @realDonaldTrump z europejskimi liderami przed spotkaniem na Alasce. pic.twitter.com/geHVfVE1tB — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 13, 2025 Rozwiń

Tusk brał udział we wcześniejszej wideokonferencji z liderami państw Unii Europejskiej i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

📍#Warszawa. Premier @DonaldTusk bierze udział w wideokonferencji z liderami państw Unii Europejskiej i prezydentem Ukrainy pic.twitter.com/7Q7fZKSUL4 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 13, 2025 Rozwiń

W tej rozmowie - jak podawał Reuters - poza Tuskiem i Zełenskim wzięli udział też przedstawiciele Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Unii Europejskiej i szef NATO. Agencja podała, że przywódcy mieli omówić swoją propozycję dla Trumpa w obliczu piątkowego spotkania z Władimirem Putinem.

