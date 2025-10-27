Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki do Kijowa? Przydacz: jeśli Zełenski chce się spotkać, niech przyjedzie do Warszawy

27 0730 piasek cl-0006
Przydacz: Jeśli Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy
Źródło: TVN24
- Jeśli pan prezydent Wołodymyr Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie - powiedział Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, pytany o ewentualną wizytę prezydenta Nawrockiego w Kijowie.

"Gazeta Wyborcza" donosi, powołując się na źródła w ukraińskim MSZ, że mimo wyraźnych sygnałów ze strony Ukrainy prezydent Karol Nawrocki nie ma zamiaru odwiedzić Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie. Od objęcia przez Nawrockiego w sierpniu urzędu głowy państwa - przywódcy nie odbyli oficjalnego spotkania, rozmawiali telefonicznie.

Na czym polega problem i czy w ogóle istnieje? Na to pytanie odpowiadał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim. - Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie - powiedział. 

Dopytywany, czy biorąc pod uwagę większe doświadczenie polityczne Zełenskiego, to nie Nawrocki powinien jako pierwszy złożyć wizytę prezydentowi Ukrainy, Przydacz stwierdził: - Nie ma takich zasad w dyplomacji. Znaczy jest to częstą zasadą, ale nie zawsze. 

Jako przykład podał wizytę przywódców państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii i Danii) w Polsce, po objęciu urzędu przez Nawrockiego. - Czyli można, jeżeli się chce zabiegać o dobre relacje - skomentował gość TVN24. 

Marcin Przydacz
Marcin Przydacz
Źródło: TVN24

Przydacz z radą dla Kijowa: Nawrocki oczekuje konkretów

Konrad Piasecki dociekał, czy jest szansa, aby to Nawrocki pojechał jako pierwszy z wizytą do Zełenskiego. 

- Nie wiem, zobaczymy, jak dialog polsko-ukraiński się potoczy, wszystko będzie też zależało od konkretów, co się będzie działo w dialogu historycznym, co się będzie działo w dialogu gospodarczym, będziemy planować te działania na przyszłość, ale w zależności też od postępów w tych sprawach, na których prezydentowi zależy - powiedział. 

Szef BPM zaznaczył, że prezydent zawsze oczekuje od wizyt zagranicznych konkretów. - Gdybym miał w jakikolwiek sposób podpowiadać stronie ukraińskiej, jak tutaj doprowadzić do bliższych kontaktów, to posuwałbym te sprawy konkretne naprzód, na przykład w tematyce historycznej, wtedy wizyta głowy państwa ma być pewnego rodzaju finałem jakiegoś procesu, a nie jego początkiem - podkreślił gość TVN24.

Pytany, czy po obu stronach pojawiło się formalne zaproszenie, Przydacz odpowiedział twierdząco.

Kara za propagowanie banderyzmu? Przydacz: wszystkie inne instrumenty zawiodły

W kontekście relacji polsko-ukraiński szef BPM mówił też o prezydenckim projekcie ustawy penalizującej "propagowanie ideologii banderyzmu". Zapytany o to, dlaczego ten pomysł pojawia się w momencie rosyjskiej agresji na Ukrainę, Przydacz przekonywał, że "wszystkie inne instrumenty zawiodły". 

Byłby odwet za projekt Nawrockiego? Ambasador Ukrainy: najprawdopodobniej tak
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Byłby odwet za projekt Nawrockiego? Ambasador Ukrainy: najprawdopodobniej tak

Świat

- W zakresie polityki bezpieczeństwa i wsparcia ukraińskiego wojska Polska robiła tu przez ostatnie trzy lata chyba więcej niż zdecydowana większość państw europejskich (…). Naprawdę w momencie próby to my wsparliśmy Ukrainy i nie mamy sobie nic do zarzucenia - podkreślił minister. 

Jak dodał, "nie możemy pozwolić na to, aby także i w ramach Polski zaczynały się szerzyć ideologie i pomysły, które są niebezpieczne dla naszej strony".

Przydacz: Trump próbuje jeszcze negocjować z Rosją

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w trakcie ostatniego spotkania z Zełenskim, że nie sprzeda Ukrainie pocisków rakiet Tomahawk, gdyż Stany Zjednoczone ich potrzebują. O znaczeniu tego rodzaju broni dla Kijowa pisaliśmy w TVN24+.

Tomahawki dla Ukrainy? Były wysłannik Trumpa: tak, ale pod warunkiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tomahawki dla Ukrainy? Były wysłannik Trumpa: tak, ale pod warunkiem

Świat

Szef BPM analizował, dlaczego amerykański przywódca podjął taką decyzję. - Mówiąc zupełnie wprost, dlatego że tak myślę, że próbuje negocjować jeszcze z Federacją Rosyjską i używa tego argumentu jako straszaka - skomentował. 

Gość TVN24 został zapytany, czy nie lepszym "straszakiem" byłaby broń dla Ukrainy. - Gdyby to ode mnie zależało, to nie zastanawiałbym się nawet sekundy. Ale to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie szef Biura Polityki Międzynarodowej i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej - odpowiedział.

- My uważamy, że trzeba rozmawiać z Rosją dużo ostrzej i z pozycji siły. Amerykanie zdają się to rozumieć, ale czasami zostawiają sobie ten argument na później - przekonywał. 

- Tak samo w kontekście zamknięcia rynku indyjskiego dla rosyjskiej ropy. Najpierw prezydent Trump wychodzi, mówi: "zamknę rynek indyjski, nie będzie Putin tam wysyłał swojej ropy i pozyskiwał pieniędzy". Później się okazuje, że robi krok w tył, później znów tym straszy - kontynuował. 

Przydacz: Trump próbuje jeszcze negocjować z Rosją
Źródło: TVN24

Zdaniem Przydacza "to jest wszystko w ramach tworzonych negocjacji". - Życzyłbym sobie, żeby te negocjacje do czegoś doprowadziły, ale zostawiam duży, duży margines na to, że niestety one nie doprowadzą do finału - ocenił minister w kancelarii prezydenta Nawrockiego. 

OGLĄDAJ: "Zagrożenia pochodzą ze Wschodu, ale są też wyzwania w UE"
27 0730 piasek gosc-0004

"Zagrożenia pochodzą ze Wschodu, ale są też wyzwania w UE"

27 0730 piasek gosc-0004
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: TVN24. "Gazeta Wyborcza"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Marcin PrzydaczKarol NawrockiUkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
wypadek w sali zabaw w Lublinie
Skoczyła z dwóch metrów na poduszkę, która miała być nadmuchana. 11-latka złamała kręgosłup
Lublin
imageTitle
Ojciec Lisowskiego nie doczekał historycznego triumfu syna. "To dla niego"
EUROSPORT
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
BIZNES
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Usłyszałem, że numerki są na kolejny rok". A niektórzy nie mogą czekać
Natalia Madejska
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z pokładu USS Theodore Roosevelt (CVN 71)
W 30 minut runęły dwie maszyny siły USA. Trump: sprawdzimy to
imageTitle
Podwójny sukces Norrisa. Wygrał i został nowym liderem mistrzostw świata
EUROSPORT
Bjorn Andresen
"Najpiękniejszy chłopiec świata" nie żyje
Kultura i styl
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rosyjscy hakerzy przejęli dane państwowej firmy. Zażądali pieniędzy
Domy zostały rozebrane
Władze miasta rozebrały zabytkowe domy. Sprawą zajęła się prokuratura
Białystok
imageTitle
Kontuzje gwiazd im niestraszne. Lakers mają nowego bohatera
EUROSPORT
Dwoje Ukraińców zostało zatrzymanych
Zbierali informacje o żołnierzach i infrastrukturze. Dwoje Ukraińców zatrzymanych
Polska
Za plakatami stoją autorzy jednego z projektów do budżetu obywatelskiego
"Zgubiono zęby!!!". Tajemnicze plakaty pojawiły się w mieście
Filip Czekała
Jamajka
Ewakuacje całych regionów. "Katastrofa o historycznej skali"
METEO
Scott Bessent
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
BIZNES
Wypadek na moście w Wyszogrodzie
Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą. Droga zablokowana
WARSZAWA
Samochód wrócił do firmy leasingowej
Przestał spłacać raty i "zniknął z autem" wartym 360 tysięcy złotych
WARSZAWA
Więzienie HMP Chelmsford
Odsiadywał wyrok za napaść seksualną na 14-latkę. Został omyłkowo zwolniony
imageTitle
Włosi wściekli na swoją gwiazdę. Domagają się kary
EUROSPORT
Śmiertelne potrącenie pieszego
Przechodził przez jezdnię, nie żyje
Olsztyn
shutterstock_2276222483
Polska jak Sycylia? Eksperci alarmują
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszego
Cofał busem, potrącił pieszego. Mężczyzna nie żyje
Katowice
Moskwa
Ataki dronów na Moskwę. Zamknęli dwa lotniska
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje
BIZNES
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
METEO
Jarosław Kaczyński
Spełnia się "czarny sen Kaczyńskiego". Stąd jego "strumień świadomości"
Polska
imageTitle
Olbrzymi błąd sędziów, natychmiastowa reakcja. "Czasowo nie będą uwzględniani"
EUROSPORT
Silny wiatr
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy
METEO
wypadek Ostropole
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Nie żyją dwie osoby
Polska
Poszukiwany Konrad Kowalski
"Tyle kobiet przerobił, że bał się którąś spotkać"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
Szczęsny doceniony. "Lata świetlne przed swoimi kolegami"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica