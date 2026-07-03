Polska Bez zmian na pozycji lidera rankingu zaufania. Wciąż jest nim Karol Nawrocki Oprac. Filip Czerwiński |

Karol Nawrocki wyjaśnia swoję decyzję o wecie w sprawie ustawy o prawach ucznia Źródło wideo: Kancelaria Prezydenta RP Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W swoim najnowszym badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej odnotowało, że od kilku miesięcy układ sił w czołówce rankingu społecznego zaufania do polityków nie zmienia się, a liderem tej klasyfikacji pozostaje prezydent Karol Nawrocki.

Jednocześnie CBOS zauważył, że "po dwóch miesiącach słabszych ocen, w czerwcu zaufanie do głowy państwa wzrosło" i obecnie ufa mu 53 procent ankietowanych, czyli o 5 punktów procentowych więcej niż w majowym badaniu. Natomiast nieufność do głowy państwa od maja zmniejszyła się o 4 pp. i wynosi teraz 34 procent.

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Na drugim miejscu w badaniu znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 procent badanych (bez zmian względem maja). Nieufność do szefa MON deklaruje zaś 29 procent respondentów (o 2 pp. więcej).

Podium w czerwcu zamyka wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, do którego zaufanie zadeklarowało 42 procent badanych (o 2 pp. mniej niż przed miesiącem), a nieufność - 32 procent (o 2 pp. więcej).

Donald Tusk za Krzysztofem Bosakiem

Politykiem, który znalazł się na czwartym miejscu rankingu zaufania, jest prezydent Warszawy i wiceszef KO Rafał Trzaskowski. Zaufanie do niego zadeklarowało 40 procent respondentów (bez zmian względem maja), a nieufność - 43 procent (o 4 pp. więcej niż miesiąc wcześniej).

W pierwszej piątce znalazł się też jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (39 procent zaufania - wzrost o 1 pp.; 32 procent nieufności - spadek o 1 pp.)

Na szóstym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 38 procent respondentów - tyle samo, co poprzednio. Nieufność wobec szefa rządu wzrosła jednak o 3 pp. względem maja i wynosi obecnie 49 procent.

Siódme miejsce zajmuje jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 34 procent zaufania (wzrost o 1 pp.). Nieufność wobec niego spadła natomiast o 3 pp. - do 39 procent.

Ranking zaufania społecznego CBOS w czerwcu Źródło zdjęcia: TVN24

Na ósmym miejscu znalazł się marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, do którego zaufanie deklaruje 31 procent badanych (spadek o 1 pp.), a nieufność - 41 procent (wzrost o 5 pp.).

Dziewiąte miejsce ex aequo zajmują: współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg oraz były premier Mateusz Morawiecki (PiS). Obu politykom ufa po 30 procent respondentów. W przypadku Zandberga oznacza to spadek o 3 pp., przy jednoczesnym wzroście nieufności o 2 pp. do 25 procent. Zaufanie do Morawieckiego względem maja pozostaje bez zmian, natomiast nieufność spadła o 1 pp. i wynosi obecnie 50 procent.

Pierwszą dziesiątkę rankingu zamknęła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, której ufa 29 procent badanych, czyli o 2 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. Nieufność wobec niej wzrosła o 4 pp. i wynosi obecnie 33 procent.

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Jarosław Kaczyński za Waldemarem Żurkiem

Kolejne miejsce zajął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek z zaufaniem na poziomie 28 procent respondentów (spadek o 2 pp). Nieufność wobec ministra wzrosła z kolei o 2 pp. i wynosi 28 procent.

Na następnym miejscu uplasował się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 26 procent badanych (tyle samo, co w poprzednim badaniu), a nieufność wobec niego deklaruje 57 procent, czyli o 2 pp. mniej.

Tuż za nim znalazł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, którego zaufaniem darzy 24 procent ankietowanych (spadek o 1 pp.), przy jednoczesnej nieufności na poziomie 29 procent (wzrost o 3 pp.).

Kolejne miejsce ex aequo zajęli minister finansów Andrzej Domański oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, którym ufa po 23 procent badanych. W przypadku Domańskiego oznacza to spadek zaufania o 2 pp., przy niezmienionym poziomie nieufności wynoszącym 18 procent. Zaufanie do Czarnka wzrosło natomiast o 1 pp., a poziom nieufności pozostał bez zmian i wynosi 51 procent.

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Krzysztof Gawkowski z tym samym wynikiem co Grzegorz Braun

Na kolejnej pozycji znaleźli się, również ex aequo, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, którym ufa po 21 procent respondentów. W przypadku Gawkowskiego daje to spadek zaufania o 3 pp., przy jednoczesnym wzroście nieufności o 1 pp. do 19 procent. Zaufanie do Brauna zmniejszyło się natomiast o 1 pp., a poziom nieufności wobec niego spadł o 1 pp. i wynosi 55 procent.

Później uplasowała się ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, której ufa 20 procent respondentów (spadek o 2 pp.), a nie ufa 24 procent (wzrost o 1 pp.). Dalej ex aequo znajdują się: pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, którym ufa po 19 procent badanych. Hennig-Kloska utrzymała poziom zaufania z poprzedniego badania, przy wzroście nieufności o 3 pp. do 30 procent. Kotula została uwzględniona w badaniu po raz pierwszy.

Ranking zamyka wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), któremu ufa 18 procent respondentów. Polityk również nie był uwzględniony w poprzednim badaniu.

Jarosław Kaczyński liderem braku zaufania

W rankingu nieufności na pierwszym miejscu znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 57 procent badanych. Na drugim - lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z poziomem nieufności 55 procent, a na trzecim - wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.

Sondaż zrealizowano w dniach 11-21 czerwca na próbie liczącej 991 osób (w tym: 66,4 procent metodą CAPI, 16,3 procent - CATI i 17,3 procent - CAWI).

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