Silny wiatr i fale. 130 kąpielisk zamkniętych
Na 130 kąpieliskach morskich wywieszono w sobotę czerwone flagi zakazujące kąpieli. Powodem są trudne warunki na Bałtyku, w tym silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne, które stwarzają realne zagrożenie dla osób wchodzących do wody.
Ratownicy podkreślają, że w takich warunkach nawet doświadczeni pływacy mogą mieć problem z utrzymaniem się na wodzie, a prądy wsteczne mogą w krótkim czasie odciągnąć od brzegu.
Najwięcej na Pomorzu Zachodnim
Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w województwie zachodniopomorskim. Czerwone flagi pojawiły się m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rewalu, Niechorzu, Kołobrzegu, Mielnie, Darłowie i Jarosławcu.
Trudne warunki dotyczą również Pomorza. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Łebie, Rowach, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach, Stegnie, Sztutowie i Krynicy Morskiej. W Gdańsku czerwone flagi wywieszono na kąpieliskach w Sobieszewie, Orlu i Świbnie.
Służby apelują, by każdorazowo sprawdzać oznakowanie na plażach, ponieważ sytuacja może zmieniać się w ciągu dnia.
Aktualne informacje o stanie kąpielisk dostępne są w Serwisie Kąpieliskowym GIS: https://sk.gis.gov.pl.