Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa

Karol Nawrocki
Przydacz: prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju od prezydenta Trumpa
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju - potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Stwierdził, że to "uznanie roli Polski".

Według agencji AFP, zaproszenia wysłano do około 60 krajów, w tym do Egiptu, Turcji i Kanady. Kreml przekazał w poniedziałek, że rosyjski przywódca Władimir Putin dostał propozycję dołączenia do Rady Pokoju. W niedzielę zaproszenie od USA opublikował węgierski premier Viktor Orban.

Nawrocki z zaproszeniem od Trumpa. "Będzie to przedmiotem rozmów"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził w poniedziałek po południu na briefingu prasowym, że zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju otrzymał prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej taką informację podał Onet, powołując się na dwa niezależne źródła. Redakcja tvn24.pl zwróciła się z pytaniem w tej sprawie do kancelarii prezydenta.

- Mogę potwierdzić, że prezydenta Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do udziału w pracach tejże Rady od Donalda Trumpa - powiedział Przydacz. Dodał, że "będzie to przedmiotem rozmów ze stroną amerykańską już w najbliższym czasie".

- Co do finalnych decyzji, proszę pozwolić, aby najpierw strona amerykańska poznała odpowiedź prezydenta Rzeczpospolitej - zaznaczył szef BPM.

"Uznanie roli Polski na arenie międzynarodowej"

Przydacz mówił, że "należy to traktować jako wydarzenie dosyć ważne na mapie polityczno-międzynarodowej, bo to jest realizacja jednego z tych 28 punktów planu pokojowego, jaki wokół sytuacji w Gazie został podpisany parę tygodni temu". Dodał, że "chęć zaangażowania Polski do dyskusji o sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie należy traktować jako uznanie roli Polski na arenie międzynarodowej".

Zauważył, że w mediach "podawane są informacje, że do takiej Rady zapraszane są także i osoby, czy politycy, z którymi w żaden sposób po drodze polskiemu prezydentowi nie jest". - Z całą pewnością takim politykiem jest Władimir Putin. Mamy tutaj skrajnie różną ocenę i opinię o sytuacji międzynarodowej. Myślę, że skrajnie różne cele co do polityki międzynarodowej - podkreślił Przydacz.

- Natomiast w dyplomacji nigdy nie jest tak, że można rozmawiać tylko z tymi, z którymi się w stu procentach zgadzam - zaznaczył.

Rzecznik MSZ Marcin Wewiór przekazał dziennikarzom w poniedziałek, że resort spraw zagranicznych pośredniczył w przekazaniu zaproszenia. - Mogę tylko potwierdzić, że MSZ pośredniczyło w przekazaniu zaproszenia adresowanego do pana prezydenta - powiedział Wewiór.

Czym jest Rada Pokoju

Powołanie Rady Pokoju zostało zapisane w planie pokojowym, na który zgodziły się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Rada ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy i zarządzanie tym terytorium.

"Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał zaproszenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał zaproszenie"

Świat

W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił wdrożenie drugiej fazy rozejmu. Od 10 października 2025 r. trwa zawieszenie broni. Kolejny etap zakłada wycofanie się Izraela z większej części Strefy Gazy, rozmieszczenie na tym terytorium Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF) i ustanowienie nowej struktury rządowej. Postuluje on również rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela.

Przewodniczącym zarządu Rady Pokoju jest prezydent USA Donald Trump. W ramach organu działać mają dwa komitety. W skład jednego z nich wchodzą: szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, zięć Trumpa Jared Kushner, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga i były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa Robert Gabriel.

W skład drugiego komitetu wykonawczego wchodzą: wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, katarski dyplomata wysokiego szczebla Ali Thawadi, szef egipskiego wywiadu Hasan Raszad, ministra stanu ds. współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Rim Al-Haszimy, biznesmen Yakir Gabay, była koordynatorka ds. humanitarnych ONZ Sigrid Kaag i były wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: Onet, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiDonald TrumpUSA
Czytaj także:
Władimir Putin
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"
Polska
imageTitle
Piłkarz LaLiga na wiele godzin stracił kontakt z ojcem po katastrofie
EUROSPORT
wpis_luwr
Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu
Świat
imageTitle
Znana polska biathlonistka poza kadrą na igrzyska
EUROSPORT
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał poszukiwań zaginionego naukowca
Rzeszów
Valentino Garavani
Nie żyje projektant mody Valentino Garavani
Kultura i styl
Donald Trump
Płatne członkostwo i Trump na czele. Co wiadomo o Radzie Pokoju
Świat
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
BIZNES
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
WARSZAWA
Plaża Hope Gap pomiędzy Seaford i Eastbourne w East Sussex, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii
Katastrofa ziemniaczana. Tony frytek pokryły plażę
Świat
Auta zderzyły się na S8 w na wysokości miejscowości Rydzyny
Zderzenie trzech ciężarówek i samochodu osobowego na S8
Łódź
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek w Warszawie. Nie żyje pięciolatek
WARSZAWA
Mężczyzna zginął na miejscu
Uciekał przed pościgiem, uderzył w drzewo. Nie żyje
Poznań
shutterstock_2462179363
Cztery tysiące razy łatwiej o urząd. Zaskakujący raport
BIZNES
Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
17-letni uczeń rzucił krzesłem w nauczycielkę. Usłyszał zarzut
Wrocław
Tatry
Trudna akcja ratunkowa w Tatrach
METEO
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Narciarz w ciężkim stanie po wypadku na stoku
Kraków
Klatka kluczowa-133306
Centralna e-rejestracja nabiera tempa. "Pozytywne tendencje"
Piotr Wójcik
shutterstock_2614766125
Telefon na 112: rodzę! Do porodówki 100 km. Lekarz: ratownikom życzę szczęścia
Agata Daniluk
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
METEO
Donald Trump w Białym Domu
"Myślałem, że nigdy nie będę musiał tego pisać"
Świat
imageTitle
Polskie tenisistki poznały rywalki w turnieju Billie Jean King. Czas na rewanż
EUROSPORT
Donald Trump
Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
BIZNES
Uciekając przed policją spowodował kolizję
Uciekając przed policją, uderzył autem w drzewo
Trójmiasto
49 min
pap_20121018_2JC
Większość seniorów usłyszało te dziwne pytania. Wiesz, czym jest dziadurzenie?
Słowo daję
imageTitle
Pogromcy Realu na drodze Barcelony
EUROSPORT
Runęła ściana domu
Ściana runęła na niemowlę w łóżeczku
Kujawsko-Pomorskie
Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy z Blikiem
BIZNES
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Pracownicy leżeli w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica