"Jest wyjątkową niezręcznością, że tego typu stwierdzenie padło w Światowym Dniu Anestezjologa"

Senator Prawa i Sprawiedliwości oraz lekarz Stanisław Karczewski przekonywał w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 między innymi, że "lekarze naprawdę zarabiają bardzo dobrze". - Naprawdę, jeżeli w tej chwili którykolwiek z lekarzy powiedziałby, że zarabia słabo, źle, że to są małe zarobki, to mówi nieprawdę - powiedział.

- Wczoraj rozmawiałem z jednym z dyrektorów, który organizuje swój szpital covidowski, i on oferuje pensję netto dla anestezjologa 50 tysięcy złotych, więc to nie jest niska pensja - dodał Karczewski . Nie chciał jednak powiedzieć, w jakim mieście znajduje się ten szpital. - Sprawdźcie państwo dokładnie, ile zarabiają ci lekarze i ci, którzy tak bardzo głośno krytykowali i krytykują rząd - mówił senator PiS.

"Ubolewam nad tą wypowiedzią"

- Bardzo ubolewam nad tą wypowiedzią, ona jest moim zdaniem niepotrzebna - ocenił. Zaapelował także "do osób mających wpływ na opinię publiczną, żeby unikać tego typu wypowiedzi". - One moim zdaniem niczemu nie służą - przekonywał.

Anestezjolog przyznał, że nie wie, "jaki jest cel tych wypowiedzi". - Uważam, że one w jakiś sposób mogą zniechęcać społeczeństwo do naszej grupy zawodowej. Niepotrzebnie. Bo my jesteśmy grupą zaufania społecznego i grupą, która musi mieć zaufanie społeczne - wskazywał. - Ludzie nie będą przestrzegać naszych zaleceń, naszych rad, tego, co my im ordynujemy, jeżeli zostaniemy pozbawieni zaufania - mówił gość TVN24.