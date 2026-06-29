Polska Jest śledztwo w sprawie Zbigniewa Kapińskiego Kuba Koprzywa |

Waldemar Żurek o powołaniu Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa SN Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Prokuratura poinformowała, że postępowanie dotyczy okresu od 8 maja 2024 do 25 maja 2026 roku. Choć w komunikacie nie podano nazwiska osoby, której dotyczy śledztwo, to w podanym okresie Izba Karna SN miała jednego prezesa - obecnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, który kierował Izbą Karną od maja 2023 roku. W maju 2026 roku upłynęła jego trzyletnia kadencja na tym stanowisku.

Zbigniew Kapiński Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Śledztwo w sprawie zarządzeń dotyczących wyłączeń sędziów

Sprawa dotyczy podejrzenia, że prezes Izby Karnej SN "bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów" wydał zarządzenia, które miały prowadzić do "wyeliminowania rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi". Tym samym miał on działać na szkodę interesu prywatnego stron postępowania i interesu publicznego. Zdaniem prokuratury zarządzenia te miały naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu.

Jak poinformowano, śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem sędziów SN, które wpłynęło do prokuratury 28 maja tego roku.

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W ramach postępowania sprawdzającego przesłuchano zawiadamiających w charakterze świadków. Zgromadzono też dokumentację obejmującą zarządzenia wydawane przez prezesa Izby Karnej SN i "rozstrzygnięcia podejmowane na ich podstawie w sprawach dotyczących wniosków o wyłączenie sędziów" - podaje prokuratura.

Za czyn, w sprawie którego prokuratura wszczęła śledztwo, grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Zbigniew Kapiński decyzją prezydenta Karola Nawrockiego został pod koniec maja I prezesem Sądu Najwyższego. Zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Manowską.

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