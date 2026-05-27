Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów

Staros: dwa tymczasowe aresztowania w sprawie wywoływania fałszywych alarmów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

W środę rozpatrywany miał być wniosek aresztowy wobec mężczyzny zatrzymanego 24 maja. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros potwierdziła, że sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt, czym potwierdziła wcześniejszą informację reportera "Superwizjera" Macieja Dudy.

Prokuratura zarzuca zatrzymanemu kierowanie grupą i branie udziału w wywołaniu kilkunastu fałszywych alarmów. Staros wyjaśniła, że mężczyzna częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Jak powiedziała Staros, "w tym postępowaniu badane są również zdarzenia z maja bieżącego roku". - Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach - poinformowała. - Jest materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział - przekazała. - Ta kwestia jest badana - dodała.

Wcześniej prokuratura informowała, że sąd zastosował w tej sprawie trzymiesięczny areszt wobec mężczyzny zatrzymanego 21 maja. Zarzucono mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Prokuratura: uczestnicy grupy przestępczej kontaktowali się przez internet, nie znali się

Prokuratura w środę przekazała, że trzy osoby zostały zatrzymane w związku z wywoływaniem fałszywych alarmów. W toku śledztwa ustaliła, że "z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa, której działalność ukierunkowała się na działalność przestępczą".

"Uczestnicy grupy zazwyczaj kontaktowali się przez Internet i nie znali się osobiście. Grupa szybko zbudowała swoją hierarchię, która motywowała do tego, aby się w niej piąć, ale również pozwalała na kontrolę wykonywania poleceń kierownictwa" - dodano w komunikacie. Ustalono, że członkowie tej grupy byli zaangażowani w "pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej zdarzenia z maja 2026 r.".

