Polska

Jest decyzja w sprawie wotum nieufności dla Hennig-Kloski

Paulina Hennig-Kloska
Posłowie odrzucili wniosek o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski
Posłowie odrzucili w czwartek wniosek o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

W czwartek po południu w Sejmie odbyło się głosowanie w tej sprawie. Za odwołaniem głosowało 213 posłów, przeciwko 238. Tym samym udało się odrzucić wniosek opozycji.

"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski

Marcin Złotkowski

Hennig-Kloska o wniosku: akt oskarżenia przeciwko 8 latom rządów PiS

Wcześniej odbyła się debata, w której czasie Hennig-Kloska stwierdziła, że wniosek o jej odwołanie jest "aktem oskarżenia przeciw 8 latom rządów PiS", a kierowany przez nią resort naprawia błędy popełnione przez poprzedników.

- Stawia się zarzut, że zagrażamy bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Taki zarzut w ustach ludzi, którzy pozostawili na koniec 2023 roku polski system elektroenergetyczny w stanie przedzawałowym, robi wrażenie. Niedobory mocy, widma blackoutów, to był wasz bilans zamknięcia na koniec 2023 roku - powiedziała Hennig-Kloska, zwracając się do posłów PiS.

Ministra przypomniała, że kiedy w grudniu 2020 roku przyjęto konkluzję Rady Europejskiej zatwierdzającą cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, Polskę reprezentował ówczesny premier Mateusz Morawiecki (PiS). Dodała, że obecnemu rządowi udało się przesunąć wejście w życie systemu ETS 2, "a Komisja Europejska pracuje nad głęboką rewizją zarówno ETS, jak i ETS 2, aby wdrożyć zmiany zmniejszające obciążenia dla takich krajów jak Polska".

Hennig-Kloska zauważyła też, że w ciągu dwóch lat rządów obecnej koalicji w programie Czyste Powietrze wydano więcej pieniędzy niż w ciągu pięciu lat funkcjonowania programu za czasów rządów PiS. - Musieliśmy kontrolować każdą złotówkę wydaną w tym programie, bo gdybyśmy tego nie robili, obywatele, którzy skorzystali z programu nie byliby w stanie skutecznie rozliczyć i udokumentować kosztów, nie otrzymaliby certyfikacji i musieliby zwracać całe granty - powiedziała. Szefowa resortu przypomniała też, że ustawa dotycząca krytykowanego przez wnioskodawców systemu kaucyjnego powstała w czasach rządu PiS.

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

We wniosku wymieniono 17 głównych okoliczności uzasadniających konieczność odwołania minister. Wskazano między innymi na brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie unijnego systemu ETS, chaos wokół programu "Czyste Powietrze" czy działania "na rzecz lobby wiatrakowego i OZE". Skrytykowano również sposób kierowania ministerstwem, brak "elementarnego przygotowania merytorycznego" i działanie na szkodę bezpieczeństwa energetycznego. Po przegranych przez Hennig-Kloskę wyborach na przewodniczącą Polski 2050 - w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego szefowa MKiŚ wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum. Na początku marca ogłoszono powstanie stowarzyszenia Centrum Polska, którego prezeską została Hennig-Kloska.

OGLĄDAJ: Hennig-Kloska: program "Czyste Powietrze" jest bezpieczny
pc

Hennig-Kloska: program "Czyste Powietrze" jest bezpieczny

pc
Czytaj także:
Bartosz Romowicz
Koalicja niemal jednogłośnie. Z wyjątkiem jednego posła
Polska
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
600 metrów inżynieryjnego wyzwania. Tunel tramwajowy połączony z dworcem
WARSZAWA
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
METEO
Kwitnąca wierzbówka kiprzyca na Hali Gąsienicowej
Znaszli ten kraj? Podchwytliwy quiz na majówkę
Quizy
vance na uczleni
Zełenski krytykuje J.D. Vance'a. "Pomaga Rosji"
Świat
Zniszczona młotkiem przednia szyba
Niszczył młotkiem samochód, bo myślał, że to sąsiada
Katowice
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
Spędziła 44 godziny pod gruzami. "Pomyślałam, że mógł ją porwać wiatr"
METEO
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Margot Robbie w filmie "Wichrowe wzgórza"
Jedna z najgorętszych premier roku na HBO Max
Kultura i styl
Paulina Hennig-Kloska
"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski
Marcin Złotkowski
W tę teorię wierzy co trzeci Polak. Politycy to wiedzą i wykorzystują
Teoria "wielkiej podmiany". Śmieszne? To może być chytry plan
Michał Istel
Mężczyzny szuka policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczepiał dzieci, proponował podwiezienie. Szuka go policja
Trójmiasto
Miłosz Motyka, Jolanta Sobierańska-Grenda
"Najtrudniejsze zadanie w moim życiu". Wspominają "najbardziej gorące krzesło"
Marcin Złotkowski
Nowofundland
Psy wpadły na spacerowiczów. Właściciel zwierząt z zarzutami
Szczecin
lozko sen nogi stopy AdobeStock_159238051
WHO uznała to za zaburzenie. Dotyczy setek tysięcy Polaków
Zdrowie
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki gigant przed wyzwaniami. Rosnące ceny, konkurencja z Chin
BIZNES
piniądze
Firmy hamują podwyżki płac. Nowe dane NBP
BIZNES
Antoni Macierewicz w Sejmie
Sejm zdecydował w sprawie Macierewicza
Polska
Pete Hegseth
Media: rachunek za wojnę jest znacznie wyższy
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Koalicja obroniła ministrę zdrowia
Polska
22-latek napadł na taksówkarza i ukradł auto
Zaatakował kierowcę, ukradł taksówkę i odjechał
Lubuskie
Brat Grzegorz Gaweł został uwolniony z białoruskiego więzienia
Zakonnik uwolniony z białoruskiego więzienia czuje się dobrze
Kraków
imageTitle
Zmarnował trzy rzuty karne w sześć minut
EUROSPORT
125 kilometrów na godzinę pędził przez Wrocław
Za szybko przez Wrocław i pożegnanie z prawem jazdy
Wrocław
Blisko 14 kilogramów czerwonych pomidorów
Przewoził przez granicę ludzkie włosy. Powiedział, że to żonie na prezent
Lublin
26326396
Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto
BIZNES
Plac na Groblach w Krakowie
Dla jednego z nich "dzień bez pobicia był dniem straconym". Skazani po śmierci Marcina
Kraków
Łukasz Kmita, Donald Tusk
Tusk: proponowałbym, żebyśmy nie bili się tak bez sensu
RELACJA
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
METEO
Paweł Swinarski pozostaje członkiem Rady Nowych Mediów
"Odczekają i pewnie zrobią to, co powinno być zrobione". Co dalej ze Swinarskim w radzie prezydenta
Polska

