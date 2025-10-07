Logo strona główna
Polska

Jacek Stawiski nowym redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego"

Jacek Stawiski
Jacek Stawiski komentuje spotkanie koalicji chętnych z Donaldem Trumpem. Nagranie z 18 sierpnia 2025 roku
Źródło: TVN24
Dziennikarz i publicysta Jacek Stawiski wraz z początkiem listopada obejmie stanowisko redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego". Pozostanie gospodarzem programu "Horyzont", który można oglądać na antenie TVN24 BiS i w TVN24+.

Nowy redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego", cytowany przez czasopismo, zaznaczył, że jej tradycja i dorobek, a także świetna współczesna formuła pisma "zobowiązują do wielkiej, solidnej pracy". - Chcę wraz z redakcją, całym zespołem i - co ogromnie ważne - z czytelnikami tworzyć pismo i medium potrzebne dzisiejszej Polsce: przemyślane, sensowne i podpowiadające różne odpowiedzi na zjawiska, które nas otaczają - zapowiedział.

Według niego "TP" ma pozostać przestrzenią rozmowy i refleksji - miejscem, które inspiruje, tłumaczy świat, a czasem po prostu pozwala odetchnąć od jego zgiełku.

Stawiski podkreślił, że jego ambicją jest nie tylko utrzymanie, ale i rozwijanie "Tygodnika" w duchu otwartości i dialogu. Zapowiedział także docieranie do odbiorców w różnych formach: w papierze, w sieci, w dźwięku i w obrazie.

Jacek Stawiski
Jacek Stawiski
Źródło: Albert Zawada/PAP

Kim jest Jacek Stawiski?

Jacek Stawiski jest dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, publicystą prasowym i podkasterem. Od 2005 roku publikuje na łamach "Tygodnika Powszechnego", specjalizując się w tematyce międzynarodowej. Pracował między innymi w RMF FM, BBC World Service i TVN24 jako wydawca, komentator, autor wywiadów i filmów dokumentalnych oraz dyrektor do spraw informacji. Współtworzył kanał TVN24 BiS, gdzie od 2019 do 2021 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego.

>> Przeczytaj felietony Jacka Stawiskiego w tvn24.pl

Stawiski pozostanie gospodarzem programu "Horyzont", który można obejrzeć w każdą sobotę o godzinie 18.30 na antenie TVN24 BiS lub jako wideo na żądanie w TVN24+. Omawia w nim najważniejsze międzynarodowe wydarzenia z minionego tygodnia, które są analizowane wraz z ekspertem z danej dziedziny. Jest także współprowadzącym cyklu "Ewa Ewart poleca" w TVN24 i "Rozmów na szczycie" w TVN24+.

OGLĄDAJ: Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?
pc

Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jest też autorem filmów dokumentalnych "My, Naród" i "Pułkownik House", doktorem historii (Uniwersytet Jagielloński), badaczem przemian symbolicznych w Polsce po 1989 roku. W listopadzie nakładem Znaku ukaże się jego książka "Trzecia transformacja, czyli historia odzyskana. Polska 1989-1995".

W ostatnich latach związany z instytucjami kultury - był członkiem Rady przy Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, specjalistą do spraw komunikacji w Muzeum KL Plaszow i dyrektorem Żydowskiego Muzeum Galicja. Mieszka w Krakowie.

OGLĄDAJ: My, naród
pc

My, naród

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP, "Tygodnik Powszechny", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

