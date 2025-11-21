Ministerstwo Kultury chce uruchomić Instytut Pileckiego w Nowym Jorku. Filia już płaci kary

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Ministerstwo kultury podjęło decyzję o uruchomieniu Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku. Losy tego oddziału do niedawna stały pod znakiem zapytania.

Start amerykańskiej filii jest mocno opóźniony, przez co Instytut musi płacić finansowe kary właścicielowi budynku. Ustaliliśmy, ile zapłacił do tej pory.

Umowę najmu biura na Manhattanie podpisano za rządów PiS na 15 lat. Jeżeli zostanie zerwana przez właścicieli, polski rząd może spodziewać się wielomilionowych roszczeń.

Nowy dyrektor IP Karol Madaj przekonuje, że prace nad inauguracją oddziału w Nowym Jorku są w toku. Filii brakuje jednak środków na niezbędny remont i codzienne funkcjonowanie.

Ministerstwo Finansów w listopadzie zgodziło się na przekazanie 25,8 mln zł dotacji na ten cel.

Nawet 27 mln dolarów może zażądać właściciel budynku, w którym działa nowojorska placówka Instytutu Pileckiego, jeżeli dojdzie do zerwania umowy najmu - ostrzega w piśmie do Ministerstwa Finansów z 15 września 2025 Marta Cienkowska, ministra kultury.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego powstał za rządów PiS jako nowe narzędzie polskiej polityki historycznej. Poza centralą w Warszawie i filią w Augustowie posiada też zagraniczne oddziały: w Berlinie, Rapperswilu w Szwajcarii i właśnie w Nowym Jorku.

Uruchomiony tuż przed zmianą władzy w 2023 roku amerykański oddział do dziś oficjalnie nie wystartował. Umowa z właścicielem nieruchomości, w której wynajęto pokaźne biuro, zobowiązywała Instytut Pileckiego do otwarcia placówki do 8 lipca 2025. O ryzykach związanych z niedotrzymaniem tych ustaleń pisaliśmy wtedy w TVN24+.

W piśmie do resortu finansów, do którego dotarliśmy, ministra Cienkowska ostrzega, że oddział w Nowym Jorku nie ma środków na niezbędny remont, a od października nie będzie go już stać na codzienne funkcjonowanie. Dlatego prosi o przelanie Instytutowi dotacji - 25,8 mln zł. Zgoda MF to niezbędna formalność, bo w tym celu MKiDN musi przesunąć pieniądze w budżecie.

Sam fakt skierowania pisma oznacza, że resort kultury postanowił zachować nowojorski oddział IP, którego przyszłość od miesięcy stała pod znakiem zapytania. Jak ustaliliśmy, za zwłokę w otwarciu placówki Instytut Pileckiego już teraz ponosi finansowe konsekwencje.

Resort finansów długo zwlekał z decyzją o przyznaniu dotacji. Jeszcze 28 października poinformował nas, że prośba MKiDN jest "w trakcie rozpatrywania". 21 listopada otrzymaliśmy informację, że zgoda została wydana.

Instytut musiał zapłacić

Jak resort kultury argumentował wniosek o przyznanie Instytutowi Pileckiego w Nowym Jorku 25,8 mln zł?

"Otrzymanie wnioskowanej kwoty zapewniłoby powyższej spółce zależnej możliwość realizacji prac związanych z przebudową i modernizacją, a ich ukończenie skutecznie pozwoliłoby na uruchomienie działalności Pilecki Institute USA jeszcze w 2025 roku" - czytamy we wniosku ministry Cienkowskiej.