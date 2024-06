Immunitet Katarzyny Lubnauer. Decyzja komisji sejmowej

Sejmowa komisja regulaminowa nie zgodziła się na uchylenie immunitetu wiceministrze edukacji Katarzynie Lubnauer. Wnosił o to Łukasz Piebiak, kojarzony z aferą hejterską były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości za ostatnich rządów PiS. Jego zdaniem, posłanka KO obraziła go w wypowiedziach medialnych i naruszyła jego dobre imię.

Łukasz Piebiak na czwartkowym posiedzeniu komisji regulaminowej wyjaśnił, że 17 lutego 2021 r. złożył do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko posłance KO. Przekonywał, że wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer obraziła go w wypowiedziach medialnych. - Chodzi o wypowiedź z 2 lutego 2021 roku dla TVN24, gdzie posłanka nazwała mnie jednym ze współautorów hasła na "w" wobec byłej I prezes Sądu Najwyższego sędzi Małgorzaty Gersdorf, a ponadto straszną kreaturą, obrzydliwym człowiekiem oraz bohaterem afery hejterskiej (...). Jest to znieważające i zniesławiające każdego człowieka, a zwłaszcza funkcjonariusza publicznego, którym jestem od dwudziestu kilku lat, czyli sędziego - powiedział Piebiak.

Bez zgody komisji na uchylenie immunitetu

- Wypowiedź pani poseł została udzielona w czasie, kiedy pan Piebiak, do niedawna wiceminister, miał być kandydatem PiS do KRS-u (...). (Cześć) członków KRS-u wybierają posłowie, zatem poseł Lubnauer, której przysługiwało i przysługuje prawo wybierania kandydatów do KRS, miała bezsporne prawo do tego, by opiniować, by przywoływać fakty z debaty publicznej i medialnej dotyczące potencjalnych kandydatów - powiedział Frysztak.