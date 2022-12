Rau: Grupa Wyszehradzka będzie dalej działać wspólnie

Lipavsky: mamy takie same problemy

Rau: Grupa Wyszehradzka będzie działać dalej wspólnie

Szef polskiej dyplomacji wyjaśnił, że kraje uznały „odmienne podejścia do spraw natury geopolitycznej, ale także do spraw, którymi żyje nasza część Europy”. - Oczywiście na najbardziej poczesnym miejscu znajdowała się rosyjska agresja przeciwko Ukrainie - mówił szef polskiej dyplomacji.

Szijjarto: razem osiągaliśmy dużo więcej

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto podkreślił, że jego kraj realizuje politykę zagraniczną tak, aby poprawiać poziom życia Węgrów oraz by móc bronić interesów narodowych. Jednocześnie podkreślał, że można to wszystko realizować na zasadzie "wzajemnego respektowania i szacunku.

- A to wszystko możemy realizować właśnie w Grupie Wyszehradzkiej. Jeśli chodzi o współpracę, to wszystkie cztery kraje mają z tego sukcesy. Wtedy, kiedy jesteśmy w tej Grupie Wyszehradzkiej, to osiągaliśmy dużo więcej niż gdybyśmy próbowali to osiągnąć indywidulanie - powiedział Szijjarto.